L'Oréal приобретет бренд косметики Aesop за $2,53 млрд

Французский косметический гигант L'Oreal согласился приобрести австралийский бренд класса люкс Aesop. Компания Natura, которой принадлежит Aesop, от сделки получит $2,53 млрд. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Переговоры между L'Oreal и Natura продолжались несколько месяцев. Ведь китайская инвестиционная компания Primavera Capital и инвестиционная компания Permira тоже проявили интерес к косметическому бренду Aesop.

Соглашение позволит L'Oreal присоединиться к брендам класса люкс, таким как Lancome и Yves Saint Laurent, поскольку французская компания делает ставку на продолжение движения к высококачественной косметике.

"Это соглашение знаменует собой изменение стратегии M&A L'Oreal. В последние месяцы компания L'Oreal купила Skinbetter Science, американский производитель кремов по уходу за кожей, распространяемых через врачей, чтобы расширить еще один сегмент "активной косметики", с такими брендами, как La Roche-Posay и SkinCeuticals” – говорится в материале.

Компания Natura столкнулась с финансовым кризисом. Так что продажа Aesop поможет ей снизить задолженность и сосредоточиться на развитии других предприятий.

Отметим, что депозитарные расписки Natura в США выросли на 15% в конце торгов после объявления сделки. На торгах в Париже акции L'Oreal подорожали менее чем на 1%.

Aesop производит кремы и лосьоны для кожи, волос и тела. В прошлом году доход Aesop составил $537 млн.

Также в компанию Natura входят такие уходовые бренды, как Natura, The Body Shop.

В 2019 году Natura & Co приобрела косметическую компанию Avon, создав таким образом четвертую по величине в мире глобальную корпорацию в индустрии красоты.

Напомним, в марте 2022 года L'Oreal заявила о временном выходе с российского рынка.

В ноябре 2022 года французский гигант опроверг информацию о том, что он возобновляет поставки товаров собственных брендов в страну-агрессору. На днях ранее Минпромторг России на официальном уровне заявлял, что компания возвращается на местный рынок.