L'Oréal придбає бренд косметики Aesop за $2,53 млрд

Французький косметичний гігант L’Oreal погодився придбати австралійський бренд класу люкс Aesop. Компанія Natura, якому належить Aesop, від угоди отримає $2,53 млрд. Про це повідомило видання Bloomberg.

Переговори між L’Oreal і Natura тривали декілька місяців. Адже китайська інвестиційна компанія Primavera Capital і інвестиційна компанія Permira теж виявили інтерес до косметичного бренду Aesop.

Угода дозволить L’Oreal приєднатися до брендів класу люкс, таких як Lancome та Yves Saint Laurent, оскільки французька компанія робить ставку на продовження руху до високоякісної косметики.

"Ця угода знаменує собою зміну стратегії M&A L’Oreal. Останніми місяцями компанія L’Oreal купила Skinbetter Science, американський виробник кремів для догляду за шкірою, які розповсюджуються через лікарів, щоб розширити ще один сегмент "активної косметики", з такими брендами, як La Roche-Posay і SkinCeuticals” - йдеться в матеріалі.

Компанія Natura зіштовхнулася з фінансовою кризою. Тож продаж Aesop допоможе їй зменшити заборгованість і зосередитися на розвитку інших підприємств.

Зазначимо, що депозитарні розписки Natura в США зросли на 15% наприкінці торгів після оголошення угоди. На торгах у Парижі акції L’Oreal подорожчали менш ніж на 1%.

Aesop виробляє креми й лосьйони для шкіри, волосся та тіла. Минулого року дохід Aesop становив $537 млн.

Також до компанії Natura входять такі доглядові бренди, як Natura, The Body Shop.

У 2019 році Natura & Co придбала косметичну компанію Avon, таким чином створивши четверту за величиною у світі глобальну корпорацію в індустрії краси.

Нагадаємо, у березні 2022 року L'Oreal заявила про тимчасовий вихід з російського ринку.

У листопаді 2022 року французький гігант спростував інформацію про те, що він відновлює поставки товарів власних брендів у країну-агресорку. Днями раніше мінпромторг Росії на офіційному рівні заявляв, що компанія повертається на місцевий ринок.