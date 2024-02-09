"Лемтранс" подвел предварительные итоги работы в 2023 году: объем перевозимых грузов снизился на 1,8 тонн

Крупнейшему частному железнодорожному перевозчику компании "Лемтранс" удалось сохранить позиции на украинском рынке железнодорожных перевозок в полувагонах. Однако объем перевозимых грузов снизился – с 18,8 млн тонн в 2022 году до 17 млн тонн в 2023-м.

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Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что по итогам 2023 года общий объем перевозок составил около 17 тонн различных грузов. Для сравнения, в 2022 году этот показатель был на отметке 18,8 млн тонн. Основной частью перевозимых грузов является уголь – объем перевозки достиг 13,5 млн тонн, тогда как в 2022 году – 13,9 млн тонн.

В компании подчеркнули, что именно доставка угля из мест добычи в электростанции играет ключевую роль в более надежном прохождении отопительного сезона в стране.

Другой важный вид груза для компании – строительные материалы. Объем перевозки составляет 2,9 млн тонн (2,02 млн тонн в 2022 году). Объем перевозимого железорудного сырья достиг 0,4 млн тонн (1,64 млн тонн в 2022 году) и 0,2 млн тонн других видов грузов (0,78 млн тонн в 2022 году).

Генеральный директор "Лемтранса" Владимир Мезенцев отметил, что бизнес все еще зависит от потенциальной угрозы разрушения прифронтовой промышленности, логистических узких мест (портов) и перегрузки на границах с ЕС.

Напомним, "Укрзализныця" также отчиталась по объемам грузовых перевозок – в 2023 году компанией было успешно перевезено 148,4 млн тонн грузов. В частности, перевозка железных и марганцевых руд составила 27,5 млн тонн, каменного угля — 26,2 млн тонн, черных металлов — 8,2 млн тонн.