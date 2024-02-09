"Лемтранс" підбив попередні підсумки роботи у 2023 році: обсяг перевезених вантажів знизився на 1,8 тонн

Найбільшому приватному залізничному перевізнику компанії "Лемтранс" вдалося зберегти позиції на українському ринку залізничних перевезень у піввагонах. Однак обсяг перевезених вантажів знизився – з 18,8 млн тонн у 2022 році до 17 млн тонн у 2023-му.

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Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Зазначається, що за підсумками 2023 року загальний обсяг перевезень склав близько 17 тонн різних вантажів. Для порівняння, у 2022 році цей показник був на позначці 18,8 млн тонн. Основною частиною перевезених вантажів є вугілля – обсяг перевезення сягнув 13,5 млн тонн, тоді як у 2022 році - 13,9 млн тонн.

У компанії підкреслили, що саме доставка вугілля з місць видобутку до електростанцій відіграє ключову роль у надійнішому проходженні опалювального сезону в країні.

Інший важливий вид вантажу для компанії – будівельні матеріали. Обсяг перевезення становить 2,9 млн тонн (2,02 млн тонн у 2022 році). Обсяг перевезеної залізорудної сировини сягнув 0,4 млн тонн (1,64 млн тонн у 2022 році) і 0,2 млн тонн інших видів вантажів (0,78 млн тонн у 2022 році).

Генеральний директор "Лемтранс" Володимир Мезенцев зауважив, що бізнес все ще залежить від потенційної загрози руйнування прифронтової промисловості, логістичних вузьких місць (портів) та перевантаження на кордонах із ЄС.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" також відзвітувала по обсягам вантажних перевезень – у 2023 році компанією було успішно перевезено 148,4 млн тонн вантажів. Зокрема, перевезення залізних і марганцевих руд становило 27,5 млн тонн, кам'яного вугілля — 26,2 млн тонн, чорних металів — 8,2 млн тонн.