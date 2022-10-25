Малому бизнесу Западной Украины раздадут грантов на €1 миллион: кто может претендовать

Банк Львов и его одноименный благотворительный фонд вместе с международным гуманитарным агентством Oxfam запустили грантовую программу, направленную на поддержку малого бизнеса, занимающегося благотворительностью и помогающего пострадавшим из-за войны украинцам.

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Как сообщают в финучреждении, программа стоимостью 1 миллион евро продлится до 31 августа 2023 года и направлена на помощь минимум 40 предприятиям Западной Украины, которые смогут получить, соответственно, до 25 тысяч евро индивидуального гранта.

Банк Львов будет отвечать за получение, утверждение и выдачу грантов для бизнесов, которые предоставляют быстрый доступ к вещам и услугам первой необходимости, помогают с трудоустройством и адаптацией вынужденно переселенных украинцев.

"Oxfam считает, что один из самых быстрых и эффективных способов помочь украинцам восстановить свою жизнь — это развитие качественной местной экономики. Инвестируя в малый бизнес, занимающийся благотворительностью, можно помочь большему числу людей, нуждающихся в необходимых товарах и услугах. Банк Львов имеет соответствующую компетенцию для поиска и отбора таких бизнесов", - отметил руководитель направления реагирования Oxfam в Украине Никола Бэй.

Грант может быть использован для помощи в восстановлении и стабилизации бизнеса, стремящегося продолжать собственную благотворительную деятельность и поддерживать пострадавших от войны жизненно необходимыми товарами и услугами на благотворительной основе. В частности, речь идет об обеспечении пищей, водой, средствами гигиены, убежищем.

Онлайн-заявки банк будет принимать через лендинговую страницу banklviv.com/grant-oxfam. При оценке заявок от бизнеса отборочный комитет грантовой программы будет обращать особое внимание на положительный опыт в благотворительности, репутацию компании и ее учредителя, видимые и измеряемые результаты предыдущих благотворительных инициатив и влияние будущих благотворительных проектов на как можно большее количество нуждающихся в помощи.

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