Малому бізнесу Західної України роздадуть грантів на €1 мільйон: хто може претендувати

Банк Львів і його однойменний благодійний фонд разом з міжнародним гуманітарним агентством Oxfam запустили грантову програму, спрямовану на підтримку малого бізнесу, що займається благодійністю та допомагає постраждалим через війну українцям.

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Як повідомляють у фінустанові, програма вартістю 1 мільйон євро триватиме до 31 серпня 2023 року і має на меті допомогти мінімум 40 підприємствам Західної України, які зможуть отримати, відповідно, до 25 тисяч євро індивідуального гранту.

Банк Львів відповідатиме за отримання, затвердження та видачу грантів для бізнесів, які надають швидкий доступ до речей і послуг першої потреби, допомагають з працевлаштуванням та адаптацією вимушено переселених українців.

"Oxfam вважає, що один з найшвидших та найефективніших способів допомогти українцям відновити своє життя — це розвиток якісної місцевої економіки. Інвестуючи в малий бізнес, що займається благодійністю, можна допомогти більшій кількості людей, які потребують необхідних товарів та послуг. Банк Львів має відповідну компетенцію для пошуку й відбору таких бізнесів", - зазначив керівник напряму реагування Oxfam в Україні Нікола Бей.

Грант може бути використаний для допомоги у відновленні та стабілізації бізнесу, який прагне продовжувати власну благодійну діяльність і підтримувати постраждалих від війни життєво необхідними товарами, послугами на благодійній основі. Зокрема, йдеться про забезпечення їжею, водою, засобами гігієни, притулком.

Онлайн-заявки банк прийматиме через лендингову сторінку banklviv.com/grant-oxfam. Під час оцінювання заявок від бізнесу відбірковий комітет грантової програми буде звертати особливу увагу на позитивний досвід у благодійництві, репутацію компанії та її засновника, видимі та вимірювані результати попередніх благодійних ініціатив і вплив майбутніх благодійних проєктів на якнайбільшу кількість тих, хто потребує допомоги.

Джерело фото: ua.depositphotos.com