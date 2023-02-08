Meest запустила доставку посылок в Польшу через локального оператора

Почтово-логистическая компания Meest запустила возможность отправки посылок в Польшу с доставкой не только курьером, но и в отделении или почтомате локального оператора - польской компании InPost.

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Как говорится в сообщении Meest, отправить посылку можно как через ее отделение, так и воспользовавшись бесплатной услугой "Вызов курьера". Срок доставки составляет от 5 до 10 суток, стоимость – от 230 гривен.

"За последний год, из-за полномасштабного вторжения России в Украину, Польша стала вторым домом для десятков тысяч украинцев — и мы это видим, в частности, по нашим клиентам. Поэтому наша задача — предоставить им максимально удобные условия, чтобы сохранить связь с родными и близкими", — отмечает основатель и президент группы компаний Meest Ростислав Кисиль.

Как указывают в компании, кроме Польши, благодаря Meest сейчас можно доставить посылку более чем в 40 стран мира, в частности, США, Канаду, Францию, Эстонию, Латвию, Литву, Германию и так далее.

Процесс отправки за границу не отличается от отправки в другой город — можно прийти в отделение или воспользоваться услугой курьера. Тарифы на международную доставку зависят от типа посылки и места назначения, в среднем срок доставки составляет от недели до двух.

Напомним, что в ноябре 2022 года Meest запустила доставку товаров из украинских интернет-магазинов в Польшу. Среди доступной для доставки продукции - товары для дома, одежда, обувь, средства гигиены, товары для детей, спорта, туризма и другие вещи.