Meest запустила доставку посилок до Польщі через локального оператора

Поштово-логістична компанія Meest запустила можливість відправки посилок до Польщі з доставленням не тільки кур’єром, але й у відділенні чи поштоматі локального оператора - польської компанії InPost.

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Як ідеться в повідомленні Meest, надіслати посилку можна як через її відділення, так і скориставшись безкоштовною послугою "Виклик кур’єра". Термін доставки складає від 5 до 10 діб, вартість — від 230 гривень.

"За останній рік, через повномасштабне вторгнення росії в Україну, Польща стала другою домівкою для десятків тисяч українців — і ми це бачимо, зокрема, по наших клієнтах. Тому наша задача — надати їм максимально зручні умови, щоб зберегти зв’язок з рідними та близькими", — зазначає засновник та президент групи компаній Meest Ростислав Кісіль.

Як вказують в компанії, окрім Польщі, завдяки Meest наразі можна доставити посилку у понад 40 країн світу, зокрема, США, Канаду, Францію, Естонію, Латвію, Литву, Німеччину тощо.

Процес відправлення за кордон не відрізняється від відправлення до іншого міста — можна прийти до відділення або скористатися послугою кур’єра. Тарифи на міжнародну доставку залежать від типу посилки та місця призначення, в середньому термін доставки - від тижня до двох.

Нагадаємо, що в листопаді 2022 року Meest запустила доставку товарів з українських інтернет-магазинів до Польщі. Серед доступної для доставки продукції — товари для дому, одяг, взуття, засоби гігієни, товари для дітей, спорту, туризму та інші речі.