Международная доставка из Украины: как Новая почта делает экспорт простым для бизнеса

Украинский бизнес активно выходит на внешние рынки – национальные производители, крафтовые бренды, маркетплейсы и технологические компании все чаще работают с покупателями в Европе и США. Спрос на международную доставку растет, а вместе с ним и запрос на понятный сервис, не усложняющий экспорт и обеспечивающий предполагаемый результат.

Сегодня Новая почта является ключевым провайдером такого сервиса: через компанию проходит 55% всего экспорта из Украины в Европу. За год объемы международных отправлений почти удвоились, что подчеркивает потенциал рынка и качество логистики оператора. Рассказываем, как Новая почта делает международную доставку быстрой, простой и надежной, помогая украинским компаниям уверенно продавать в мире.

Что нужно украинскому бизнесу для успешного экспорта

Украинские компании, продающие товары за границу, работают в очень конкурентной среде, где ожидания иностранных покупателей высоки. Они хотят получать заказы быстро и без лишних формальностей, как и в местных магазинах. Поэтому бизнесу нужен логистический партнер, обеспечивающий стабильность, понятные правила и минимум ручных процессов.

Первый запрос экспортеров – скорость. Клиенты в Европе и США привыкли ждать доставку всего несколько дней, поэтому медленная логистика сразу ухудшает конкурентоспособность продавца.

Не менее важно простое оформление. Для малого и среднего бизнеса лишние документы, сложные формы или непонятные правила таможни становятся препятствием. Нужен сервис, который сопровождает создание накладной до прохождения контроля и снимает страхи по заполнению документов. Это особенно важно для компаний, которые запускают экспорт впервые и не имеют отдельных штатных специалистов по внешней логистике.

Следующая потребность - возможность управлять процессами онлайн. Бизнес хочет контролировать все процессы дистанционно: самостоятельно создавать заявки, планировать отправки, контролировать оплату, отслеживать посылки и т.д. Удобный цифровой кабинет становится ценным инструментом, ведь позволяет управлять большим количеством посылок.

Также есть запрос на поддержку. У каждой страны есть свои правила ввоза и ограничения, а неправильное оформление может привести к задержкам. Бизнесу нужны консультации, чтобы избежать ошибок с документами и обеспечивать корректное прохождение таможенных процедур.

В результате компаниям требуется сервис, сочетающий скорость, простоту, цифровые инструменты, профессиональную поддержку и стабильность доставки.

Какие преимущества предлагает Новая почта экспортерам

Хотя организация экспорта часто кажется сложной, Новая почта выстроила сервис так, чтобы бизнес мог работать с мировыми рынками легко и удобно. Приводим ключевые преимущества, которые делают экспорт через Новую почту простым и предсказуемым.

Экспорт легко запустить

Чтобы начать отправку товаров за границу, достаточно подписать договор, подготовить сопроводительные документы, оформить заявку и передать отправку. Процесс не содержит сложной бюрократии и позволяет быстро выйти на международные рынки без лишних подготовительных этапов. Новая почта возит почти повсюду – не только в Европу и США, а также в Австралию, Китай, Сингапур, Японию и т.д.

Удобный бизнес-кабинет для управления доставкой

Все действия с международными отправлениями можно выполнить онлайн – в бизнес-кабинете, который за год упростили в 7 раз. Здесь доступны:

создание международных отправлений;

черновики и планирование регулярных заявок;

контроль оплат;

управление большим объемом накладных;

API интеграция для компаний и маркетплейс-продавцов.

Это позволяет бизнесу работать быстрее и точнее, экономя время на оформлении и обработке заявок.

Поддержка с таможенными правилами и документацией

Под каждое направление доступен персональный менеджер, сопровождающий клиента на всех этапах: от выбора тарифа до разъяснения правил конкретной страны. Менеджер помогает с документами, нюансами ввоза, учетом таможенных требований, оценкой товара.

Кроме того, специалисты службы поддержки проверяют корректность заявки: транслитерацию, адреса, индексы, контакты. Это минимизирует риски задержек, обеспечивая своевременное прохождение таможенных процедур.

Доставка от 3 дней

Скорость является одним из основных факторов при выборе интернациональной логистики. Доставка от 3 дней позволяет украинским компаниям работать в темпе глобальной электронной коммерции, отвечать ожиданиям покупателей и конкурировать с локальными продавцами.

Удобство доставки для клиентов

Заказчики бизнеса могут отслеживать свои отправки в режиме реального времени. Для этого им доступны:

треккинг;

мобильное приложение;

информирование;

круглосуточный контакт-центр 24/7.

Кроме того, Новая почта имеет широкую сеть из более чем 100 отделений, 90 тысяч почтоматов и пунктов выдачи по всему миру, что обеспечивает удобство получения посылок.

Сервис, работающий стабильно в любых условиях

Новая почта показывает гибкость и надежность даже в сложных условиях. К примеру, после отмены льготы de minimis компания нашла решение, которое позволило сохранить доступ украинских экспортеров к американскому рынку. Оператор активно сотрудничает с международными платформами, в том числе с WesternBid. Это партнерство стало частным преимуществом для экспортеров в США - оно глубоко упрощает документооборот, учет и таможенные процедуры, делая сервис простейшим каналом выхода на американский рынок.

Кроме того, НП остается лидером украинского экспорта: через компанию проходит 55% отправлений из Украины в Европу, что подтверждает стабильность сервиса и доверие клиентов.

Международная доставка стала важной частью развития украинского бизнеса, а Новая почта создала условия, при которых экспорт становится простым, быстрым и понятным. Цифровые инструменты, персональная поддержка, оперативная доставка и стабильность сервиса позволяют компаниям уверенно продавать в мире. Благодаря этому международные отправления становятся для украинцев таким же обычным и доступным инструментом, как и внутренняя доставка.