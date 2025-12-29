Міжнародна доставка з України: як Нова пошта робить експорт простим для бізнесу

Український бізнес активно виходить на зовнішні ринки - національні виробники, крафтові бренди, маркетплейси та технологічні компанії дедалі частіше працюють із покупцями в Європі та США. Попит на міжнародну доставку зростає, а разом із ним і запит на зрозумілий сервіс, який не ускладнює експорт та забезпечує передбачуваний результат.

Сьогодні Нова пошта є ключовим провайдером такого сервісу: через компанію проходить 55% усього експорту з України до Європи. За рік обсяги міжнародних відправлень майже подвоїлися, що підкреслює потенціал ринку та якість логістики оператора. Розповідаємо, як Нова пошта робить міжнародну доставку швидкою, простою та надійною, допомагаючи українським компаніям упевнено продавати у світі.

Що потрібно українському бізнесу для успішного експорту

Українські компанії, що продають товари за кордон, працюють у надзвичайно конкурентному середовищі, де очікування іноземних покупців високі. Вони хочуть отримувати замовлення швидко та без зайвих формальностей, як і у місцевих магазинах. Тому бізнесу потрібен логістичний партнер, який забезпечує стабільність, зрозумілі правила та мінімум ручних процесів.

Перший запит експортерів - швидкість. Клієнти в Європі та США звикли чекати доставку лише кілька днів, тож повільна логістика одразу погіршує конкурентоздатність продавця.

Не менш важливе просте оформлення. Для малого та середнього бізнесу зайві документи, складні форми чи незрозумілі правила митниці стають перешкодою. Потрібен сервіс, який супроводжує від створення накладної до проходження контролю та знімає страхи щодо заповнення документів. Це особливо важливо для компаній, які запускають експорт вперше та не мають окремих штатних фахівців із зовнішньої логістики.

Наступна потреба - можливість управляти процесами онлайн. Бізнес хоче контролювати всі процеси дистанційно: самостійно створювати заявки, планувати відправки, контролювати оплату, відстежувати посилки тощо. Зручний цифровий кабінет стає цінним інструментом, адже дозволяє керувати великою кількістю посилок.

Також є запит на підтримку. Кожна країна має свої правила ввезення та обмеження, а неправильне оформлення може призвести до затримок. Бізнесу потрібні консультації, щоб уникати помилок з документами та забезпечувати коректне проходження митних процедур.

У результаті компаніям потрібен сервіс, який поєднує швидкість, простоту, цифрові інструменти, професійну підтримку та стабільність доставки.

Які переваги пропонує Нова пошта експортерам

Хоча організація експорту часто здається складною, Нова пошта вибудувала сервіс так, щоб бізнес міг працювати зі світовими ринками легко та зручно. Наводимо ключові переваги, які роблять експорт через Нову пошту простим та передбачуваним.

Експорт легко запустити

Щоб почати відправляти товари за кордон, достатньо підписати договір, підготувати супровідні документи, оформити заявку та передати відправлення. Процес не містить складної бюрократії та дозволяє бізнесу швидко вийти на міжнародні ринки без зайвих підготовчих етапів. Нова пошта возить майже всюди - не лише в Європу та США, а також в Австралію, Китай, Сінгапур, Японію тощо.

Зручний бізнес-кабінет для управління доставкою

Усі дії з міжнародними відправленнями можна виконати онлайн - у бізнес-кабінеті, який за рік спростили у 7 разів. Тут доступні:

створення міжнародних відправлень;

чернетки та планування регулярних заявок;

контроль оплат;

управління великим обсягом накладних;

API-інтеграція для компаній та маркетплейс-продавців.

Це дозволяє бізнесу працювати швидше та точніше, економлячи час на оформленні та обробці заявок.

Підтримка з митними правилами та документацією

Під кожен напрямок доступний персональний менеджер, який супроводжує клієнта на всіх етапах: від вибору тарифу до роз’яснення правил конкретної країни. Менеджер допомагає з документами, нюансами ввезення, врахуванням митних вимог, оцінкою товару тощо.

Крім того, фахівці служби підтримки перевіряють коректність заявки: транслітерацію, адреси, індекси, контакти. Це мінімізує ризики затримок, забезпечуючи своєчасне проходження митних процедур.

Доставка від 3 днів

Швидкість є одним із головних чинників при виборі міжнародної логістики. Доставка від 3 днів дозволяє українським компаніям працювати в темпі глобальної електронної комерції, відповідати очікуванням покупців та конкурувати з локальними продавцями.

Зручність доставки для клієнтів

Замовники бізнесу можуть відстежувати свої відправлення у режимі реального часу. Для цього їм доступні:

трекінг;

мобільний застосунок;

інформування;

цілодобовий контакт-центр 24/7.

Крім того, Нова пошта має широку мережу з понад 100 відділень, 90 тисяч поштоматів та пунктів видачі по всьому світу, що забезпечує зручність отримання посилок.

Сервіс, що працює стабільно в будь-яких умовах

Нова пошта демонструє гнучкість та надійність навіть у складних умовах. Наприклад, після скасування пільги de minimis компанія знайшла рішення, яке дозволило зберегти доступ українських експортерів до американського ринку. Оператор активно співпрацює з міжнародними платформами, зокрема з WesternBid. Це партнерство стало окремою перевагою для експортерів у США - воно глибоко спрощує документообіг, облік та митні процедури, роблячи сервіс найпростішим каналом виходу на американський ринок.

Крім того, НП залишається лідером українського експорту: через компанію проходить 55% відправлень з України до Європи, що підтверджує стабільність сервісу та довіру клієнтів.

Міжнародна доставка стала важливою частиною розвитку українського бізнесу, а Нова пошта створила умови, за яких експорт стає простим, швидким та зрозумілим. Цифрові інструменти, персональна підтримка, оперативна доставка та стійкість сервісу дозволяють компаніям упевнено продавати у світі. Завдяки цьому міжнародні відправлення стають для українців таким самим звичним та доступним інструментом, як і внутрішня доставка.