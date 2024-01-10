"Наибольшей мотивацией должен быть не страх, а гордость отстаивать нашу Украину": Роман Шурдук, директор компании "Фрезениус Медикал Кер Украина"

С первых дней после полномасштабного вторжения в ряды ВСУ вступили медики и продавцы, финансисты и охранники, директора и владельцы бизнесов. Директор компании «Фрезениус Медикал Кер Украина» (ведущий мировой поставщик продуктов и услуг для диализа) Роман Шурдук мобилизовался в ряды вооруженных сил Украины в июле 2023 года. О том, как опыт в бизнесе помогает на войне; много ли бизнесменов сейчас воюет; как компания справляется с военными вызовами мы побеседовали с Романом в рамках нашего спецпроекта “Бизнесмены на фронте”.

Что стало причиной вашего решения о мобилизации? Это была повестка или добровольная мобилизация?

- В этом вопросе скрыто глубинное непонимание сути гражданского долга, регулирования, связанного с военным положением и искаженное представление об условиях общественного договора в государстве. Согласно 65 ст. Конституция Украины, защита страны является прямой конституционной обязанностью граждан Украины. Поэтому после объявления общей мобилизации разговоры о «хочу-не хочу» просто несерьезны и вызывают у меня удивление.

Мы привыкли многое требовать от государства и критиковать его (часто небезосновательно), но любому праву всегда корреспондирует обязанность, а защита Отечества – это квинтэссенция гражданского долга. Если более метафорично, мне нравится выражение одного известного украинского деятеля: «Служба – мой способ быть в гармонии с собой и обществом, в котором я живу».

Есть и второй аспект проблемы. Многие наши сограждан не понимают, что для Украины эта война тотальная. Как для государства, ведущего тотальную войну, общество не до конца осознает свою роль и в полной мере вовлечено как в непосредственно военную сферу, так и в сопутствующие отрасли.

Для нас эта тотальность предполагает, что даже при отсутствии перехода на военные рельсы на государственном и законодательном уровне все мы должны делать больше, чем делаем. Точка. Каждый должен задаться вопросом, какой процент своего дохода я отдаю на оборону? И здесь речь не идет о налогах – платить только налоги недостаточно. То же касается личных усилий нефинансового характера.

Почему именно Нацгвардия?

- Потребность в тех или иных специальностях определяют центры комплектации. Нацгвардия является такой же составляющей сил обороны, как и все остальные военизированные формирования.

Мне повезло – у меня есть военная специальность, по которой я несу службу. За те пять месяцев, которые я служу, могу точно сказать, что отличает Нацгвардию (ибо я, как и большинство людей, до службы немного знал об этих особенностях). Учитывая правоохранительные корни, в Нацгвардии очень важную роль играет верховенство закона и правовой порядок. Не просто порядок в военном смысле, а именно правовой порядок. Поэтому и в отношении военнослужащих, и во всех процессах, которые сейчас заточены на оборону государства, ключевой фокус – соблюдение законодательства. Иногда это – вызов (смеется).

Но для меня как для юриста – большое везение оказаться в структуре, для которой верховенство закона является константой. Так было и до войны, которая только актуализировала сказанное. Поэтому здесь я чувствую себя на своем месте.

Еще одна важная особенность Нацгвардии состоит в том, что и командование, и управление сосредоточено на обеспечении военнослужащих, воюющих и несущих службу. Подавляющее большинство моих коллег понимают, что мы занимаемся временем бесконечной бумажной работой не ради процесса, а военнослужащего, которому нужно помочь, вовремя обеспечить всем необходимым, защитить его права и сделать это законным способом. Это и есть сущность менеджмента, универсальная для любой организации, военной или гражданской. И мне это нравится в Нацгвардии.

Вы шли в армию на определенную должность или выбирали уже после мобилизации?

– Мне импонирует идея об общей мобилизации с элементами рекрутинга. Я убежден, что рекрутинг нужен. И в известном смысле, у меня состоялся такой рекрутинг – я служу по своей военной специальности, военным юристом.

Учитывая возраст и воинское звание, сначала я был мобилизован командиром взвода оперативного назначения на БТР, но мне повезло с руководством, которое, узнав о моей военно-учетной специальности и проведя со мной не одно собеседование, направило меня на выполнение задач по моей непосредственной специальности. То есть сегодня я писарь (смеется) в одной из бригад Нацгвардии. С отцом смеемся, что Мазепа тоже был писарем (справка. Писарь Войска Запорожского – одна из самых высоких тогдашних должностей, близкая к нынешнему Премьеру).

Вы можете назвать подразделение, в котором служите, и должность?

– Это бригада Нацгвардии Украины, которая существовала задолго до войны. Большой организм, который перестроился из правоохранительной деятельности на нужды войны. Мое подразделение активно участвовало в защите Донетчины и освобождении Юга Украины, а сейчас держит там рубежи. Среди защитников Мариуполя много наших гвардейцев. Я – военный юрист.

Проходили ли вы курс молодого бойца или дополнительное обучение?

- Учитывая мою специальность (я – адвокат, кандидат юридических наук), на дополнительное обучение меня не направляли. Курс молодого бойца мне провели мои непосредственные руководители и коллектив, являющиеся профессиональными специалистами в своей сфере.

Кроме того, у меня уже было офицерское звание, в 2008 году я окончил военную кафедру.

В 2008 году мотивация для этого образования была крайне низкой. Все радикально изменилось с начала этой итерации военной агрессии России 2014 года.

Также мне очень импонирует идея сил территориальной обороны, которая, по моему мнению, ввиду дефицита времени не была полно реализована до полномасштабного вторжения. Уверен, что она будет дорабатываться. У Украины нет другого пути, кроме как одна из моделей тотального гражданского привлечения к обороне, например, по израильскому сценарию.

Как многие ваши знакомые сейчас защищают страну?

– Это сложный вопрос… Немного – если очень коротко.

Я искренне восхищаюсь теми, кто служит/служил, они пример для меня. Независимо от рода войск и задач – в силах обороны нуждаются все.

Я очень уважаю и благодарен тем, кто активно вовлечен косвенно. Но я изо всех сил воздерживаюсь от оценки тех, кто не привлечен вообще или, как бы это корректно сказать… поверхностно вовлечены.

К сожалению, большая часть нашего социума продолжает жить в розовом пузыре, хотя зрелое общество должно признавать объективные обстоятельства и называть вещи своими именами: мы далеки от победы. Сейчас мы продолжаем бороться за выживание, которое нам никоим образом не гарантировано. И если мы все не осознаем этого и не прибегнем к активным действиям, то можем снова стать колонией империи.

С вашей гражданской должностью и регалиями вы могли бы легко не служить по брони или по другим уважительным причинам. Вам не говорили: "Зачем тебе это?"

– Это преувеличение. Любой руководитель предприятия должен сделать так, чтобы система во время его отсутствия не коллапсировала. Поэтому у хорошей организации есть планы преемственности, и, по моему мнению, вполне логично, если мужчина-руководитель бизнеса строит такие планы, учитывая свою замену кем-то из прекрасной половины человечества. Когда такие руководители пойдут в армию, а руководить предприятиями продолжат их преемницы, от этого выиграет и войско, пополнившись специалистами с опытом, в том числе и международного бизнеса, и предприятие, и общество. Поскольку тогда государство увидит, что такое действительно гендерное равенство. Наши женщины – суперквалифицированные и мотивированные.

Планируете ли вы во время службы быть активными в своих гражданских проектах?

- Я очень многое об этом думаю – на протяжении всех пяти месяцев, что служу: я вот пытался найти время, вдохновение, силы и внутренний ресурс, чтобы записать этот материал, примерно четыре месяца (смеется). Потому что я не понимаю, откуда у мобилизованного офицера есть время и воодушевление, чтобы продолжать заниматься гражданскими или сопутствующими проектами.

Офицеры, с которыми я работаю в бригаде, – профессионалы, которые с раннего раннего утра до поздней ночи занимаются своими непосредственными обязанностями. Сейчас во время войны у них нет выходных и праздничных дней.

Многие истории, когда владельцы или руководители бизнесов занимаются ими во время отпусков или дистанционно. Насколько, по-вашему, это эффективно?

– Это очень зависит от типа службы. Есть деятельность, ориентированная на публичные проявления или фандрейзинг, подразделения, в которых существуют возможности для не тотального привлечения – мне кажется, это касается больше боевых подразделений специального (и даже специфического) назначения, где хорошо организована система ротации с длительными периодами отдыха после активных боевых действий. Тогда, может быть, таковой график дозволяет вести некую параллельную деятельность.

Но у среднестатистического мобилизованного офицера нет ни времени, ни сил заниматься чем-нибудь еще.

Как компания «Фрезениус Медикал Кер Украина» работает без вас – вы делегировали полномочия, наняли нового руководителя или все же немного с вами?

- Мне очень повезло с компанией, с окружающими людьми, «Фрезениус Медикал Кер Украина» очень активно помогала и нашим пациентам, и медицинским учреждениям по всей Украине, которые активно поддерживают силы обороны.

Многим организациям можно брать пример с компании, в которой мне удалось работать директором, – с точки зрения помощи силам обороны. Коллектив компании вовлечен в преодоление последствий войны на 100%.

Вообще, в Украине предусмотрен порядок увольнения на период прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, что со мной произошло. И возвращаясь к теме преемственности, в нашей организации прекрасная, профессиональная и очень мотивированная заместитель директора, возглавляющая компанию с момента моего увольнения. По моему глубокому убеждению, несмотря на все сложности, она эффективно и достойно продолжает руководить дочерним бизнесом корпорации в Украине во благо пациентов в наших клиниках и коммунальных больницах, а также помогает поддерживать частные партнерские медицинские центры по всей Украине.

Вы профессиональный управленец – насколько этот скилл помогает в армии?

– На этом стоит заострить внимание. Армия – это классное место для борьбы с предубеждениями. Одно из предубеждений, заложником которого в том числе был и я, заключалось в несколько ироническом отношении к военным. Это предубеждение опровергло второй день моего пребывания на военной службе. Потому что концентрация мотивированных образованных специалистов, прекрасно знающих свое дело, здесь очень высока.

Несомненно, опыт менеджмента, софт и хард скилы, образование и просто человеческий опыт могут быть полезны и военным подразделениям, и силам обороны в целом. Поэтому руководители частных предприятий могли бы принести в армию несколько иную культуру управления, которая будет необходима и которая неизбежно должна распространиться, если мы действительно будем строить армию по стандартам НАТО.

С другой стороны, в военной службе есть немало инструментов, процессов, подходов, которые после войны с радостью имплементировал бы в управление гражданской бизнес-организацией.

Есть документы, где часто можно сменить титульный лист – и сделать их локальным актом бизнес-организации. А если еще и внедрить соответствующую культуру, чтобы все оставалось не только на бумаге, это стало просто апофеозом менеджмента. В нашем войске есть у кого учиться!

Если бы вы писали мотивационное письмо для тех, кто по каким-то причинам не идет в армию, что бы вы сказали им одним абзацем?

– Здесь мне вспоминается перефразированная цитата, кажется, Гавела: «Тот, кто между достоинством и холодильником выбирает холодильник, в конце концов, теряет и то, и другое».

Если сейчас не выполнить свой долг и не сделать больше, чем ты делаешь сегодня, вовсе не гарантировано, что завтра ты и твои самые близкие люди будут вообще жить в своем государстве и называть себя украинцами.

Пора начать осознавать фактические обстоятельства и начинать привлекаться хотя бы из страха потерять все – множество наших сограждан уже все потеряли. Хотя в гражданском смысле, конечно, мотивацией должен быть не страх потерять жизнь или безопасность, а страх потерять себя и свою Родину. Да и вообще не страх, а гордость отстаивать нашу Украину.