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Бизнес
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Нардеп Столар продал свои телеканалы холдингу LIVE.Network

Нардеп Столар продал свои телеканалы холдингу LIVE.Network

Народный депутат Вадим Столар (ранее являлся членом "ОПЗЖ") продал свои региональные телеканалы Типовый Киев, Odesa.live и Live предприниматели Анне Ковалевой. Об этом сообщает профильное издание MMR.

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Детали сделки не разглашают, как в цену, по которой Столар продам телеканалы холдинга. Однако известно, что на фоне тенденции закрытия многих телеканалов и изданий в Украине вопрос цены для сторон не был определяющим.

Кроме того, стороны договорились о сохранении команды журналистов, телевизионщиков, редакторов и взаимодействии с партнерами холдинга.

Мы перенаправим вектор с телевидения на диджитал и это будет приоритетной задачей. Я уверена, что благодаря нашему опыту развития креативных индустрий и работе со СМИ мы сможем сохранить высокий уровень профессионализма и продолжим развивать медиаплощадки, руководствуясь исключительно этическими принципами и интересами общества. Наша совместная работа непременно принесет пользу украинскому обществу », - добавила Ковалева.

Команда холдинга уже возобновила информационное диджитал-вещание сайта Новости.LIVE и готовится к его перезапуску.

Напомним, канал Live прекратил вещание с 15 июля. Это второй случай за последнее время, когда крупный предприниматель останавливает работу своих медиа.

Накануне соответствующее заявление о   выход группы SCM   из медийного бизнеса сделал Ринат Ахметов, после чего в Министерстве юстиции заявили, что самый богатый человек Украины уже   не отвечает критериям "олигарха" .