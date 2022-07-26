Нардеп Столар продав свої телеканали холдингу LIVE.Network

Народний депутат Вадим Столар (раніше був членом "ОПЗЖ") продав свої регіональні телеканали Типовий Київ, Odesa.live та Live підприємиці Ганні Ковальовій. Про це повідомляє профільне видання MMR.

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Деталі угоди не розголошують, як в ціну, за яку Столар продам телеканали холдингу. Однак, відомо, що на фоні тенденції закриття багатьох телеканалів і видань в Україні питання ціни для сторін не було визначальним.

Крім того, сторони домовилися про збереженню команди журналістів, телевізійників, редакторів та взаємодії з партнерами холдингу.

"Ми перенаправимо вектор з телебачення на диджитал і це буде пріоритетною задачею. Я впевнена, що завдяки нашому досвіду у розвитку креативних індустрій та роботі зі ЗМІ ми зможемо зберегти високий рівень професіоналізму та продовжимо розвивати медіамайданчики, керуючись виключно етичними принципами та інтересами суспільства. Наша спільна робота неодмінно принесе користь українській громаді", — додала Ковальова.

Команда холдингу вже відновила інформаційне диджитал-мовлення сайту Новини.LIVE та готується до його перезапуску.

Нагадємо, канал Live припинив мовленням з 15 липня. Це другий випадок за останній час, коли великий підприємець зупиняє роботу своїх медіа.

Напередодні відповідну заяву про вихід групи SCM із медійного бізнесу зробив Рінат Ахметов, після чого у Міністерстві юстиції заявили, що найбагатша людина України вже не відповідає критеріям "олігарха".