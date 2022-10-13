Нардепы предлагают отказаться от актов выполненных работ и заменить их счетами-фактурами

В Верховной Раде зарегистрирован "Проект Закона об использовании счетов-фактур в операциях по выполнению работ (оказанию услуг)", которым предлагается отказаться от актов выполнения работ.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, являющийся одним из авторов законопроекта.

"Все предприниматели точно знакомы с актами выполненных работ и знают, как много времени на них нужно потратить. По подсчетам, среднестатистическому предпринимателю процесс оформления актов выполненных работ стоит в среднем 2-4 тысяч гривен в месяц, а экономике - 34 млрд гривен в год ( ~0.6% ВВП)", - отметил Железняк.

По его словам, именно поэтому депутаты планируют это исправить и зарегистрировали соответствующий законопроект №8125 .

"Если коротко, предлагаем ввести единый понятный подход, при котором счетов-фактур достаточно, чтобы подтвердить выполнение работ и вести учет. Ими и так пользуются, и не нужно оформлять дополнительные бумаги", - подчеркнул Железняк.

Он подчеркнул, что это еще один шаг от советских пережитков к современным европейским практикам.

"Потому что акты выполненных работ сохранились только в странах типа России и Беларуси. Развитые страны типа США, Великобритании или ЕС уже давно перешли на инвойсы", - отметил Железняк.

Он подчеркнул, что народные избранники и дальше планируют двигаться в направлении дерегуляции и диджитализации бизнеса в Украине.

Напомним, в Украине планируют заменить пожарные проверки страхованием рисков. Соответствующий Законопроект N3361 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины зарегистрирован в Верховной Раде.