Нардепи пропонують відмовитися від актів виконаних робіт і замінити їх рахунками-фактурами

У Верховній Раді зареєстровано “Проект Закону про використання рахунків-фактур в операціях з виконання робіт (надання послуг)”, яким пропонується відмовитися від актів виконання робіт.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, який є одним із авторів законопроекту.

"Всі підприємці точно знайомі з актами виконаних робіт і знають, як багато часу на них треба витратити. За підрахунками, середньостатистичному підприємцю процес оформлення актів виконаних робіт коштує в середньому 2-4 тисячі гривень на місяць, а економіці – 34 млрд гривень на рік (~0.6% ВВП)", - зазначив Железняк.

За його словами, саме тому депутатипланують це виправити і зареєстрували відповідний законопроект №8125.

"Якщо коротко, пропонуємо запровадити єдиний зрозумілий підхід, за якого рахунків-фактур достатньо, аби підтвердити виконання робіт та вести облік. Ними і так користуються, і не треба оформлювати додаткові папери", - наголосив Железняк.

Він наголосив, що це ще один крок від радянських пережитків до сучасних європейських практик.

"Бо акти виконаних робіт збереглися тільки в країнах типу Росії та Білорусі. Розвинені країни на кшталт США, Великобританії чи ЄС вже давно перейшли на інвойси", - зауважив Железняк.

Він підкреслив, шо народні обранці і надалі планують рухатися в напрямку дерегуляції та діджиталізації бізнесу в Україні.

Нагадаємо, в Україні планують замінити пожежні перевірки страхуванням ризиків. Відповідний Законопроєкт N3361 про внесення змін до деяких законодавчих актів України зареєстрований у Верховній Раді.