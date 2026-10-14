В Україні змінять правила державних закупівель: що планують запровадити до 2030 року

Кабмін схвалив Стратегію розвитку публічних закупівель на 2027–2030 роки. Вона передбачає адаптацію законодавства до правил ЄС, розвиток конкуренції та перехід від вибору найдешевшої пропозиції до оцінки співвідношення ціни та якості.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки та довкілля України.

"Прийняття Стратегії розвитку сфери публічних закупівель є важливим євроінтеграційним кроком та одним із ключових рішень для системної трансформації усієї сфери", — зазначив міністр Олександр Кравченко.

Як планують змінити закупівлі

Стратегія визначає п’ять напрямів розвитку сфери на найближчі чотири роки. Один із них — перехід від вибору пропозиції з найнижчою ціною до оцінювання найкращого співвідношення ціни та якості. Також уряд планує вдосконалити правила локалізації виробництва та створити умови для конкуренції на всіх етапах закупівель.

Окремий напрям — адаптація законодавства до норм ЄС і забезпечення роботи нової законодавчої моделі з 2027 року.

Що зміниться в Prozorro

Стратегія передбачає адаптацію електронної системи Prozorro до оновлених правил, подальше впровадження електронних договорів і інтеграцію закупівельної системи з іншими державними базами даних.

Також планують розвивати інструменти для аналізу закупівель, контролю за ними та виявлення ризиків. Ще одне завдання — покращити планування закупівель завдяки навчанню фахівців.

Крім того, документ передбачає вдосконалення контролю та механізмів оскарження, щоб забезпечити рівні умови для учасників торгів.

Уряд також затвердив операційний план реалізації стратегії на 2027–2030 роки.

Нагадаємо, понад два роки тому уряд затвердив Стратегію розвитку системи публічних закупівель на 2024 – 2026 роки та прийняв операційний план її реалізації у 2024 – 2025 роках.