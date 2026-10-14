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В Украине изменят правила государственных закупок: что планируется ввести до 2030 года

документы, отчеты, бизнесмен
Украина адаптирует закупки к стандартам Евросоюза / Freepik

Кабмин одобрил Стратегию развития публичных закупок на 2027-2030 годы. Она подразумевает адаптацию законодательства к правилам ЕС, развитие конкуренции и переход от выбора самого дешевого предложения к оценке соотношения цены и качества.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и окружающей среды Украины.

"Принятие Стратегии развития сферы публичных закупок является важным евроинтеграционным шагом и одним из ключевых решений для системной трансформации всей сферы", - отметил министр Александр Кравченко.

Как планируют изменить закупки

Стратегия определяет пять направлений развития сферы на ближайшие четыре года. Один из них — переход от выбора предложения по самой низкой цене к оценке наилучшего соотношения цены и качества. Также правительство планирует усовершенствовать правила локализации производства и создать условия для конкуренции на всех этапах закупок.

Отдельное направление – адаптация законодательства к нормам ЕС и обеспечение работы новой законодательной модели с 2027 года.

Что изменится в Prozorro

Стратегия подразумевает адаптацию электронной системы Prozorro к обновленным правилам, дальнейшее внедрение электронных договоров и интеграцию закупочной системы с другими государственными базами данных.

Также планируют развивать инструменты для анализа закупок, контроля над ними и выявления рисков. Еще одна задача – улучшить планирование закупок благодаря обучению специалистов.

Кроме того, документ предусматривает усовершенствование контроля и механизмов обжалования, чтобы обеспечить равные условия для участников торгов.

Правительство также утвердило операционный план реализации стратегии на 2027-2030 годы.

Напомним, более двух лет назад правительство утвердило Стратегию развития системы публичных закупок на 2024-2026 годы и приняло операционный план ее реализации в 2024-2025 годах.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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