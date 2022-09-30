Дерегуляція бізнесу: пожежні перевірки планують замінити страхуванням ризиків

В Україні планують замінити пожежні перевірки страхуванням ризиків. Відповідний Законопроєкт N3361 про внесення змін до деяких законодавчих актів України планують прийняти у Верховній Раді.

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Про це повідомив народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Сьогодні ми зробили суттєвий крок до дерегуляції бізнесу щодо заміни славнозвісних перевірок пожежників страхуванням ризиків підприємств з середнім таємне високим ризиком пожежної небезпеки", - зазначив він.

За його словами, Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти Законопроєкт N3361 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перших кроків дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності у другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками.

"Законопроєкт передбачає звільнення підприємства із середнім та/або незначним ступенем ризику від проведення планових перевірок техногенної та пожежної безпеки за наявності полісу страхування відповідальності", - додав Гетманцев.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, законопроект №3361, це важливий перший дерегуляційний крок, який давно просив бізнес.

"Якщо система запрацює ефективно, то ми і далі будемо її розширювати на інші види ризиків та категорії бізнесів", - зазначив Железняк.

Він зазначив, що всі ці новації добровільні, як для бізнесу так і страхових компаній.

За словами нардепа, механізм дуже простий:

1) отримуєш аудит пожежної безпеки (він не тягне за собою обов’язку виправляти недоліки)

2) отримуєш з цим аудитом страхування

3) повідомляєш ДСНС про наявність страхування

4) на період дії договору про страхування звільняєшся від планових пожежних перевірок.

Зазначимо, у Верховній Раді планують прискорити розгляд держбюджету на 2023 рік. Терміни ухвалення можуть скоротити на 1 місяць.