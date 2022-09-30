Дерегуляция бизнеса: пожарные проверки планируют заменить страхованием рисков

В Украине планируется заменить пожарные проверки страхованием рисков. Соответствующий Законопроект N3361 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины планируется принять в Верховной Раде.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"Сегодня мы сделали существенный шаг к дерегуляции бизнеса по замене знаменитых проверок пожарных страхованием рисков предприятий со средним тайным высоким риском пожарной опасности", - отметил он.

По его словам, Комитет рекомендовал Верховной Раде принять Законопроект N3361 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первых шагов дерегулирования бизнеса путем страхования гражданской ответственности во втором чтении и в целом с необходимыми технико-юридическими поправками.

"Законопроект предусматривает освобождение предприятия со средней и/или незначительной степенью риска от проведения плановых проверок техногенной и пожарной безопасности при полисе страхования ответственности", - добавил Гетманцев.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, законопроект №3361, это важный первый дерегуляционный шаг, который давно просил бизнес.

"Если система заработает эффективно, то мы и дальше будем ее расширять на другие виды рисков и категории бизнесов", – отметил Железняк.

Он подчеркнул, что все эти новшества добровольны как для бизнеса, так и страховых компаний.

По словам нардепа, механизм очень прост:

1) получаешь аудит пожарной безопасности (он не влечет обязанности исправлять недостатки)

2) получаешь с этим аудитом страхование

3) сообщаешь ГСЧС о наличии страхования

4) на период действия договора о страховании освобождаешься от плановых пожарных проверок.

Отметим, в Верховной Раде планируется ускорить рассмотрение госбюджета на 2023 год. Сроки принятия могут быть сокращены на 1 месяц.