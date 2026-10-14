В Украине хотят ввести "налог на выход" для активов, перемещающих за границу

Кабинет министров одобрил законопроект, вводящий для бизнеса так называемый "налог на выход" при перемещении активов за пределы Украины, а также новые правила противодействия налоговым злоупотреблениям и схемам с использованием различных налоговых юрисдикций. В случае принятия парламентом, изменения начнут действовать с 1 января 2028 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства финансов Украины.

"Налог на выход" будет применяться в случаях, когда из-за перемещения активов за границу Украина теряет право облагать прирост их стоимости.

В частности это может касаться передачи активов постоянному представительству за рубежом, изменения налоговой резиденции или прекращения деятельности постоянного представительства нерезидента в Украине.

В таких случаях налогоплательщик будет увеличивать финансовый результат на разницу между рыночной стоимостью актива и его стоимостью для целей налогообложения.

В то же время, правило не будет применяться к временному перемещению активов сроком до 12 месяцев в рамках отдельных финансовых операций, залога, управления ликвидностью, а также к передаче активов между плательщиком и его дочерним предприятием. Повторное налогообложение одного и того же прироста стоимости не допускается.

Налоговые схемы будут оцениваться в их реальных целях

Законопроект также вводит общее правило противодействия налоговым злоупотреблениям. Если операция формально соответствует закону, но не имеет обоснованных коммерческих причин и ее основная или одна из основных целей - получение налоговой выгоды, ее налоговые последствия могут не учесть.

При этом доказать факт злоупотребления должен контролирующий орган. Проверку по этому вопросу можно будет назначить только после заключения специальной комиссии, а плательщик получит возможность дать объяснения и уточнить расчеты.

Еще один блок изменений касается так называемых гибридных разногласий – ситуаций, когда одна и та же операция или финансовый инструмент по-разному учитываются для налогообложения в двух странах. Новые правила должны предотвратить, в частности, двойной учет расходов или списание расходов без соответствующего включения дохода.

Отдельной налоговой декларации для новых правил не будет. Данные о перемещении активов отображаются в обычной декларации по налогу на прибыль предприятий.

Изменения являются частью имплементации европейской Директивы ATAD по противодействию уклонению от налогообложения и исполнению обязательств Украины перед ЕС и Международным валютным фондом.

Напомним, ранее парламентский комитет поддержал первую часть имплементации ATAD – новые правила учета расходов по кредитам. Они также должны работать с 1 января 2028 года.