Налоги, таможня, криптовалюта: бизнес назвал приоритетные законопроекты

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призвала Верховную Раду ускорить работу над девятью законопроектами – от переноса запуска "ЭАкциза" и новых правил для международных посылок до присоединения Украины к SEPA и легализации рынка виртуальных активов. Бизнес увязывает их принятие не только с условиями работы компаний, но и с выполнением международных обязательств и непрерывностью внешнего финансирования Украины.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на ЕБА.

В ЕБА отмечают, что ужесточение обстрелов, дефицит кадров, проблемы с электроснабжением и логистикой уже влияют на операционную деятельность компаний, их способность сохранять рабочие места и платить налоги.

Одним из первоочередных бизнес называет законопроект №15532 об отсрочке полноценного запуска системы "еАкциз". Компании просят предоставить рынку больше времени для тестирования системы и технической подготовки.

Еще два документа – №15460 и №16051-1 – предусматривают отмену НДС-льгот для товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях стоимостью до 150 евро. В ЕБА считают это необходимо для выравнивания конкурентных условий между украинским и иностранным бизнесом и приближения правил к законодательству ЕС.

Среди приоритетов также новый Таможенный кодекс – законопроект №15450, который должен адаптировать украинские таможенные процедуры к правилам Европейского Союза.

Отдельно ЕБА призывает принять законопроект №14327-д, необходимый для дальнейшего присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Бизнес при этом подчеркивает необходимость сохранить баланс между эффективным финансовым мониторингом и защитой финансовой конфиденциальности граждан и компаний.

В список также вошел законопроект №15454 об усовершенствовании аукционов на право пользования недрами. В ассоциации ожидают, что более прозрачные и предсказуемые правила помогут привлекать инвестиции в добывающую отрасль.

Для агропродовольственного сектора бизнес просит принять законопроект №15058-д, в частности, чтобы продлить переходные периоды в сфере здоровья животных и дать компаниям время адаптироваться к новым требованиям.

Еще один приоритет – законопроект №10225-д о виртуальных активах. Он должен создать правовую основу для работы на этом рынке и определить правила налогообложения операций с криптоактивами.

Завершает перечень законопроект №14087 о земельных отношениях. ЕБА ожидает, что он устранит правовую неопределенность прав на несельскохозяйственные земельные участки для украинских компаний с иностранными инвестициями и уменьшит риски земельных споров.

Напомним, 6 октября профильный комитет Верховной Рады поддержал новые правила налогообложения посылок и рекомендовал принять законопроекты №16051-1 и №15460 во втором чтении и целом.