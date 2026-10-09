Податки, митниця, криптовалюта: бізнес назвав пріоритетні законопроєкти

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликала Верховну Раду прискорити роботу над дев'ятьма законопроєктами – від перенесення запуску "еАкцизу" та нових правил для міжнародних посилок до приєднання України до SEPA і легалізації ринку віртуальних активів. Бізнес пов'язує їх ухвалення не лише з умовами роботи компаній, а й з виконанням міжнародних зобов'язань та безперервністю зовнішнього фінансування України.

Про це інформує Dilo з посиланням на ЄБА.

У ЄБА зазначають, що посилення обстрілів, дефіцит кадрів, проблеми з електропостачанням і логістикою вже впливають на операційну діяльність компаній, їхню здатність зберігати робочі місця та сплачувати податки.

Одним із першочергових бізнес називає законопроєкт №15532 про відтермінування повноцінного запуску системи "еАкциз". Компанії просять дати ринку більше часу для тестування системи та технічної підготовки.

Ще два документи – №15460 та №16051-1 – передбачають скасування ПДВ-пільги для товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях вартістю до 150 євро. У ЄБА вважають це необхідним для вирівнювання конкурентних умов між українським та іноземним бізнесом і наближення правил до законодавства ЄС.

Серед пріоритетів також новий Митний кодекс – законопроєкт №15450, який має адаптувати українські митні процедури до правил Європейського Союзу.

Окремо ЄБА закликає ухвалити законопроєкт №14327-д, необхідний для подальшого приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Бізнес при цьому наголошує на необхідності зберегти баланс між ефективним фінансовим моніторингом та захистом фінансової приватності громадян і компаній.

До списку також увійшов законопроєкт №15454 про вдосконалення аукціонів на право користування надрами. В асоціації очікують, що прозоріші та передбачуваніші правила допоможуть залучати інвестиції у видобувну галузь.

Для агропродовольчого сектору бізнес просить ухвалити законопроєкт №15058-д, зокрема щоб продовжити перехідні періоди у сфері здоров'я тварин і дати компаніям час адаптуватися до нових вимог.

Ще один пріоритет – законопроєкт №10225-д про віртуальні активи. Він має створити правову основу для роботи цього ринку та визначити правила оподаткування операцій із криптоактивами.

Завершує перелік законопроєкт №14087 щодо земельних відносин. ЄБА очікує, що він усуне правову невизначеність щодо прав на несільськогосподарські земельні ділянки для українських компаній з іноземними інвестиціями та зменшить ризики земельних спорів.

Нагадаємо, 6 жовтня профільний комітет Верховної Ради підтримав нові правила оподаткування посилок та рекомендував ухвалити законопроєкти №16051-1 і №15460 у другому читанні та в цілому.