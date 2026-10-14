В Україні хочуть запровадити "податок на вихід" для активів, які переміщують за кордон

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який запроваджує для бізнесу так званий "податок на вихід" при переміщенні активів за межі України, а також нові правила протидії податковим зловживанням і схемам із використанням різних податкових юрисдикцій. У разі ухвалення парламентом зміни почнуть діяти з 1 січня 2028 року.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів України.

"Податок на вихід" застосовуватиметься у випадках, коли через переміщення активів за кордон Україна втрачає право оподатковувати приріст їхньої вартості.

Зокрема, це може стосуватися передачі активів постійному представництву за кордоном, зміни податкової резиденції або припинення діяльності постійного представництва нерезидента в Україні.

У таких випадках платник податку на прибуток збільшуватиме фінансовий результат на різницю між ринковою вартістю активу та його вартістю для цілей оподаткування.

Водночас правило не застосовуватиметься до тимчасового переміщення активів строком до 12 місяців у межах окремих фінансових операцій, застави, управління ліквідністю, а також до передачі активів між платником та його дочірнім підприємством. Повторне оподаткування одного й того самого приросту вартості не допускається.

Податкові схеми оцінюватимуть за їхньою реальною метою

Законопроєкт також запроваджує загальне правило протидії податковим зловживанням. Якщо операція формально відповідає закону, але не має обґрунтованих комерційних причин і її основною або однією з основних цілей є отримання податкової вигоди, її податкові наслідки можуть не врахувати.

При цьому довести факт зловживання має контролюючий орган. Перевірку з цього питання можна буде призначити лише після висновку спеціальної комісії, а платник отримає можливість надати пояснення та уточнити розрахунки.

Ще один блок змін стосується так званих гібридних розбіжностей – ситуацій, коли одна й та сама операція або фінансовий інструмент по-різному враховуються для оподаткування у двох країнах. Нові правила мають запобігти, зокрема, подвійному врахуванню витрат або списанню витрат без відповідного включення доходу.

Окремої податкової декларації для нових правил не буде. Дані про переміщення активів відображатимуться у звичайній декларації з податку на прибуток підприємств.

Зміни є частиною імплементації європейської Директиви ATAD щодо протидії ухиленню від оподаткування та виконання зобов'язань України перед ЄС і Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, раніше парламентський комітет підтримав першу частину імплементації ATAD – нові правила врахування витрат за кредитами. Вони також мають запрацювати з 1 січня 2028 року.