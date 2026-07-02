От восстановления до новых возможностей: как работает ветеранская программа МХП

Возвращение ветеранов в гражданскую жизнь становится одним из важнейших вызовов для украинского общества. Уже сегодня в Украине насчитывается более 1,2 млн ветеранов, а после войны их количество может достичь 5–6 млн. В ответ на этот вызов украинские компании все активнее внедряют комплексные программы поддержки военных, ветеранов и их семей. По данным рейтинга «Ветеранская экономика: ТОП-50 работодателей для ветеранов» от Delo.ua, МХП заняла 4 место среди всех работодателей и стала лидером среди частных компаний в рейтинге «Лидеры ветеранской экономики».

Высокую оценку компания получила, в частности, благодаря программе МХП Рядом, созданной для поддержки военных, ветеранов и их семей. Она объединяет разные виды помощи в единую систему: от сопровождения во время службы до возвращения к гражданской жизни. Как работает эта модель поддержки и какие возможности она открывает ветеранам, Delo.ua рассказывает в спецпроекте «Ветеранская экономика».

Комплексная поддержка для каждого

Возвращение ветеранов в гражданскую жизнь не является простым и предполагаемым процессом. Бизнес отвечает на этот вызов, создавая программы, которые помогают ветеранам и ветеранкам в физическом, психологическом, социальном и профессиональном обновлении. МХП построил комплексную систему поддержки ветеранов, одним из ключевых принципов которой является индивидуальное сопровождение.

В компании уверены, что возвращение ветерана после службы охватывает все сферы его жизни. Защитники и защитницы возвращаются в семью, общину, профессиональную деятельность и обычную среду, поэтому эта поддержка должна быть комплексной.

Инклюзивная дистанция «Люди Титаны» на забеге MHP Run4Victory

Такой подход сформировался в ответ на реальные запросы ветеранов. Чаще всего они нуждаются в комплексной поддержке — от юридического сопровождения и медицинской помощи до рескилинга, создания адаптивных рабочих мест и поддержки в запуске собственного дела. Именно поэтому с 2023 года в МХП был создан Центр взаимодействия с военными и ветеранами с сетью 36 региональных координаторов, обеспечивающих непрерывное сопровождение ветеранов на всех этапах адаптации.

Система возможностей: как поддержка становится развитием

Ветеранское сообщество МХП состоит из 1089 ветеранов, еще 3065 сотрудников проходят службу в Силах обороны Украины, поэтому поддержка их и их семей является системной частью деятельности компании. С начала работы команда Центра проработала более 870 юридических обращений и помогла ветеранам и семьям защитников получить более 166 млн. грн. государственных компенсаций. И за каждой цифрой стоит индивидуальная история.

Например, ветеран Александр Мафтиор после потери конечности и протезирования сменил профессиональное направление и стал тренером в тренажерном зале на производственном предприятии. Другой пример – Александр Шумлянский. После полной потери зрения он прошел обучение на массажиста. На Винницкой птицефабрике МХП для него обустроили отдельный кабинет, где он работает и продолжает активную профессиональную жизнь.

Александр Мафтиор, ветеран, тренер тренажерного зала Винницкой птицефабрики МХП

Такие истории отражают подход, на котором построена программа «МХП Рядом». Возвращение в профессиональную деятельность для каждого ветерана происходит по-разному, поэтому универсальных решений в этом процессе не существует. Формат поддержки определяется на основе состояния здоровья, профессионального опыта, навыков и запроса конкретного человека. В результате кто-то возвращается к своей предыдущей должности, кто-то овладевает новой специальностью, а кто-то находит возможности для развития в другом направлении.

Отдельным направлением программы есть профессиональная переориентация и обучение. В МХП подходят к рескилу с учетом потребностей рынка труда, выбирая те специальности, которые пользуются реальным спросом и могут дать человеку стабильный доход. В качестве примера: подготовка операторов дронов для работы в полях. Для многих ветеранов это возможность использовать навыки, полученные во время службы, уже в гражданском секторе, в частности в агробизнесе. В рамках этой программы обучения прошли 50 ветеранов.

История Романа Пасечника – одна из таких. По состоянию здоровья он завершил службу и стал искать новое направление. Учеба на оператора агродронов стала для него не просто курсом, а точкой входа в новую профессию. Уже сегодня он рассматривает запуск своего бизнеса.

Роман Пасечник, ветеран, участник программы «Операторы дронов»

Еще одно важное направление, которое запустили в компании, – это поддержка ветеранского предпринимательства. В МХП ветеранам помогают не только с запуском собственного дела, но и с его дальнейшим развитием. Поддержка охватывает обучение, менторское сопровождение и возможности для привлечения финансирования. Именно это сопровождение часто становится определяющим.

Ярким примером является история Ивана Павлиша, который после службы в АТО начал развивать собственное дело на двух гектарах земли, полученных ветераном. Сначала он занимался выращиванием традиционных культур, в частности, пшеницы, сои и гречки. Переход к новому направлению произошел после запроса на батат, который Иван узнал при участии в социальном проекте. Первый урожай составил всего 300 килограммов, однако спрос оказался значительно выше ожиданий. Со временем вокруг этого продукта появился отдельный бренд под названием «Бататко», который Иван продолжает развивать.

Иван Павлиш, ветеран, победитель грантового конкурса «Агрокебеты. Расти свое»

Такие и другие дополнительные возможности для ветеранов создается программой «Агрокебеты. Расти свое», которую Благотворительный фонд «МХП-Громади» реализует вместе с партнерами. Участники проходят обучение бизнес-планированию и привлечению финансирования, а также могут получить поддержку для развития собственного дела. Благодаря участию в программе Иван работает над масштабированием производства: обустраивает хранилище для продукции и расширяет ассортимент от полезных чипсов до цветной муки из батата.

Другой пример – история ветерана и ветеринара по образованию Владимира Беленького, который после службы начал экспериментировать с выращиванием раков и креветок, переоборудовав старые помещения под аквафермы. Впоследствии эта идея переросла в экоферму «НЕБОРАК». А благодаря участию в грантовом конкурсе "Делай свое" Владимир смог достичь энергоэффективности предприятия.

Владимир Беленький, ветеран, победитель грантового конкурса «Делай свое»

В более масштабных аграрных проектах поддержка преобразуется в конкретные результаты для бизнеса. Ветеран Вадим Мазниченко, например, смог обновить техническую базу своего хозяйства благодаря грантовой программе "Следует делать свое 2.0" от МХП и УВФ. Это повлияло на эффективность бизнеса, помогло сократить потери урожая и создало возможности для дальнейшего развития хозяйства.

Вадим Мазниченко (с грамотой), ветеран, победитель конкурса «Следует делать свое 2.0»

Бок о бок с командой

Помимо индивидуальной поддержки ветеранов важной составляющей программы является работа с командами, к которым они возвращаются после службы. Рабочая среда играет немаловажную роль в процессе адаптации, поэтому компания инвестирует в подготовку коллективов. Именно поэтому МХП совместно с Украинским ветеранским фондом Министерства по делам ветеранов создали учебный курс «НадЛюди». Он помогает сформировать общее понимание вызовов, с которыми могут сталкиваться ветераны после службы, и предоставляет практические инструменты для взаимодействия в рабочей среде.

Во время обучения сотрудники знакомятся с особенностями коммуникации с ветеранами, узнают больше о проявлениях ПТСР, а также учатся формировать инклюзивную рабочую среду, основанную на взаимном уважении и поддержке.

Ампфутбольная команда МСК «Днепр»

От точечных решений к системной модели

Опыт МХП показывает, что эффективная поддержка ветеранов нуждается в комплексном подходе, охватывающем весь путь человека после завершения службы. Сегодня такая модель становится частью долгосрочной кадровой и социальной политики компании. Она объединяет работу с военными, ветеранами, их семьями, командами и общинами, формируя единую систему поддержки.

С увеличением количества ветеранов в Украине вопрос их интеграции становится все более общей ответственностью государства, бизнеса и общин. Опыт МХП показывает, что системные программы поддержки могут являться инструментом профессиональной реализации ветеранов, развития общин и формирования среды, которая помогает возвращаться к активной жизни и создает основу для долгосрочного восстановления страны.