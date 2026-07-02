- Тип
- Спецпроект Спецпроект
- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
От восстановления до новых возможностей: как работает ветеранская программа МХП
Возвращение ветеранов в гражданскую жизнь становится одним из важнейших вызовов для украинского общества. Уже сегодня в Украине насчитывается более 1,2 млн ветеранов, а после войны их количество может достичь 5–6 млн. В ответ на этот вызов украинские компании все активнее внедряют комплексные программы поддержки военных, ветеранов и их семей.
По данным рейтинга «Ветеранская экономика: ТОП-50 работодателей для ветеранов» от Delo.ua, МХП заняла 4 место среди всех работодателей и стала лидером среди частных компаний в рейтинге «Лидеры ветеранской экономики».
Высокую оценку компания получила, в частности, благодаря программе МХП Рядом, созданной для поддержки военных, ветеранов и их семей. Она объединяет разные виды помощи в единую систему: от сопровождения во время службы до возвращения к гражданской жизни. Как работает эта модель поддержки и какие возможности она открывает ветеранам, Delo.ua рассказывает в спецпроекте «Ветеранская экономика».
Комплексная поддержка для каждого
Возвращение ветеранов в гражданскую жизнь не является простым и предполагаемым процессом. Бизнес отвечает на этот вызов, создавая программы, которые помогают ветеранам и ветеранкам в физическом, психологическом, социальном и профессиональном обновлении. МХП построил комплексную систему поддержки ветеранов, одним из ключевых принципов которой является индивидуальное сопровождение.
В компании уверены, что возвращение ветерана после службы охватывает все сферы его жизни. Защитники и защитницы возвращаются в семью, общину, профессиональную деятельность и обычную среду, поэтому эта поддержка должна быть комплексной.
Такой подход сформировался в ответ на реальные запросы ветеранов. Чаще всего они нуждаются в комплексной поддержке — от юридического сопровождения и медицинской помощи до рескилинга, создания адаптивных рабочих мест и поддержки в запуске собственного дела. Именно поэтому с 2023 года в МХП был создан Центр взаимодействия с военными и ветеранами с сетью 36 региональных координаторов, обеспечивающих непрерывное сопровождение ветеранов на всех этапах адаптации.
Система возможностей: как поддержка становится развитием
Ветеранское сообщество МХП состоит из 1089 ветеранов, еще 3065 сотрудников проходят службу в Силах обороны Украины, поэтому поддержка их и их семей является системной частью деятельности компании. С начала работы команда Центра проработала более 870 юридических обращений и помогла ветеранам и семьям защитников получить более 166 млн. грн. государственных компенсаций. И за каждой цифрой стоит индивидуальная история.
Например, ветеран Александр Мафтиор после потери конечности и протезирования сменил профессиональное направление и стал тренером в тренажерном зале на производственном предприятии. Другой пример – Александр Шумлянский. После полной потери зрения он прошел обучение на массажиста. На Винницкой птицефабрике МХП для него обустроили отдельный кабинет, где он работает и продолжает активную профессиональную жизнь.
Такие истории отражают подход, на котором построена программа «МХП Рядом». Возвращение в профессиональную деятельность для каждого ветерана происходит по-разному, поэтому универсальных решений в этом процессе не существует. Формат поддержки определяется на основе состояния здоровья, профессионального опыта, навыков и запроса конкретного человека. В результате кто-то возвращается к своей предыдущей должности, кто-то овладевает новой специальностью, а кто-то находит возможности для развития в другом направлении.
Отдельным направлением программы есть профессиональная переориентация и обучение. В МХП подходят к рескилу с учетом потребностей рынка труда, выбирая те специальности, которые пользуются реальным спросом и могут дать человеку стабильный доход. В качестве примера: подготовка операторов дронов для работы в полях. Для многих ветеранов это возможность использовать навыки, полученные во время службы, уже в гражданском секторе, в частности в агробизнесе. В рамках этой программы обучения прошли 50 ветеранов.
История Романа Пасечника – одна из таких. По состоянию здоровья он завершил службу и стал искать новое направление. Учеба на оператора агродронов стала для него не просто курсом, а точкой входа в новую профессию. Уже сегодня он рассматривает запуск своего бизнеса.
Еще одно важное направление, которое запустили в компании, – это поддержка ветеранского предпринимательства. В МХП ветеранам помогают не только с запуском собственного дела, но и с его дальнейшим развитием. Поддержка охватывает обучение, менторское сопровождение и возможности для привлечения финансирования. Именно это сопровождение часто становится определяющим.
Ярким примером является история Ивана Павлиша, который после службы в АТО начал развивать собственное дело на двух гектарах земли, полученных ветераном. Сначала он занимался выращиванием традиционных культур, в частности, пшеницы, сои и гречки. Переход к новому направлению произошел после запроса на батат, который Иван узнал при участии в социальном проекте. Первый урожай составил всего 300 килограммов, однако спрос оказался значительно выше ожиданий. Со временем вокруг этого продукта появился отдельный бренд под названием «Бататко», который Иван продолжает развивать.
Такие и другие дополнительные возможности для ветеранов создается программой «Агрокебеты. Расти свое», которую Благотворительный фонд «МХП-Громади» реализует вместе с партнерами. Участники проходят обучение бизнес-планированию и привлечению финансирования, а также могут получить поддержку для развития собственного дела. Благодаря участию в программе Иван работает над масштабированием производства: обустраивает хранилище для продукции и расширяет ассортимент от полезных чипсов до цветной муки из батата.
Другой пример – история ветерана и ветеринара по образованию Владимира Беленького, который после службы начал экспериментировать с выращиванием раков и креветок, переоборудовав старые помещения под аквафермы. Впоследствии эта идея переросла в экоферму «НЕБОРАК». А благодаря участию в грантовом конкурсе "Делай свое" Владимир смог достичь энергоэффективности предприятия.
В более масштабных аграрных проектах поддержка преобразуется в конкретные результаты для бизнеса. Ветеран Вадим Мазниченко, например, смог обновить техническую базу своего хозяйства благодаря грантовой программе "Следует делать свое 2.0" от МХП и УВФ. Это повлияло на эффективность бизнеса, помогло сократить потери урожая и создало возможности для дальнейшего развития хозяйства.
Бок о бок с командой
Помимо индивидуальной поддержки ветеранов важной составляющей программы является работа с командами, к которым они возвращаются после службы. Рабочая среда играет немаловажную роль в процессе адаптации, поэтому компания инвестирует в подготовку коллективов. Именно поэтому МХП совместно с Украинским ветеранским фондом Министерства по делам ветеранов создали учебный курс «НадЛюди». Он помогает сформировать общее понимание вызовов, с которыми могут сталкиваться ветераны после службы, и предоставляет практические инструменты для взаимодействия в рабочей среде.
Во время обучения сотрудники знакомятся с особенностями коммуникации с ветеранами, узнают больше о проявлениях ПТСР, а также учатся формировать инклюзивную рабочую среду, основанную на взаимном уважении и поддержке.
От точечных решений к системной модели
Опыт МХП показывает, что эффективная поддержка ветеранов нуждается в комплексном подходе, охватывающем весь путь человека после завершения службы. Сегодня такая модель становится частью долгосрочной кадровой и социальной политики компании. Она объединяет работу с военными, ветеранами, их семьями, командами и общинами, формируя единую систему поддержки.
С увеличением количества ветеранов в Украине вопрос их интеграции становится все более общей ответственностью государства, бизнеса и общин. Опыт МХП показывает, что системные программы поддержки могут являться инструментом профессиональной реализации ветеранов, развития общин и формирования среды, которая помогает возвращаться к активной жизни и создает основу для долгосрочного восстановления страны.