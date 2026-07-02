Від відновлення до нових можливостей: як працює ветеранська програма МХП

Повернення ветеранів до цивільного життя стає одним із найважливіших викликів для українського суспільства. Уже сьогодні в Україні налічується понад 1,2 млн ветеранів, а після війни їх кількість може сягнути до 5–6 млн.У відповідь на цей виклик українські компанії дедалі активніше впроваджують комплексні програми підтримки військових, ветеранів та їхніх родин. За даними рейтингу «Ветеранська економіка: ТОП-50 роботодавців для ветеранів» від Delo.ua, МХП посіла 4-те місце серед усіх роботодавців та стала лідером серед приватних компаній у рейтингу «Лідери ветеранської економіки».

Високу оцінку компанія отримала, зокрема, завдяки програмі «МХП Поруч», створеної для підтримки військових, ветеранів та їхніх родин. Вона об'єднує різні види допомоги в єдину систему: від супроводу під час служби до повернення до цивільного життя. Як працює ця модель підтримки та які можливості вона відкриває для ветеранів, Delo.ua розповідає у спецпроєкті «Ветеранська економіка».

Комплексна підтримка для кожного

Повернення ветеранів до цивільного життя не є простим і передбачуваним процесом. Бізнес відповідає на цей виклик, створюючи програми, які допомагають ветеранам і ветеранкам у фізичному, психологічному, соціальному та професійному відновленні. МХП збудував комплексну систему підтримки ветеранів, одним із ключових принципів якої є індивідуальний супровід.

У компанії переконані, що повернення ветерана після служби охоплює всі сфери його життя. Захисники та захисниці повертаються до родини, громади, професійної діяльності та звичного середовища, тож ця підтримка має бути комплексною.

Інклюзивна дистанція «Люди Титани» на забігу MHP Run4Victory

Такий підхід сформувався у відповідь на реальні запити ветеранів. Найчастіше вони потребують комплексної підтримки — від юридичного супроводу та медичної допомоги до перенавчання, створення адаптивних робочих місць та підтримку у запуску власної справи. Саме тому з 2023 року в МХП створили Центр взаємодії з військовими та ветеранами з мережею 36 регіональних координаторів, які забезпечують безперервний супровід ветеранів на всіх етапах адаптації.

Система можливостей: як підтримка стає розвитком

До ветеранської спільноти МХП належать 1089 ветеранів, ще 3065 співробітників проходять службу в Силах оборони України, тож підтримка їх і їхніх родин є системною частиною діяльності компанії. Від початку роботи команда Центру опрацювала понад 870 юридичних звернень і допомогла ветеранам та сім’ям захисників отримати більш як 166 млн грн державних компенсацій. І за кожною цифрою стоїть індивідуальна історія.

Для прикладу, ветеран Олександр Мафтіор після втрати кінцівки та протезування змінив професійний напрям і став тренером у тренажерному залі на виробничому підприємстві. Інший приклад — Олександр Шумлянський. Після повної втрати зору він пройшов навчання на масажиста. На Вінницькій птахофабриці МХП для нього облаштували окремий кабінет, де він працює та продовжує активне професійне життя.

Олександр Мафтіор, ветеран, тренер тренажерного залу Вінницької птахофабрики МХП

Такі історії відображають підхід, на якому побудована програма «МХП Поруч». Повернення до професійної діяльності для кожного ветерана відбувається по-різному, тому універсальних рішень у цьому процесі не існує. Формат підтримки визначається з урахуванням стану здоров'я, професійного досвіду, навичок і запиту конкретної людини. У результаті хтось повертається до своєї попередньої посади, хтось опановує нову спеціальність, а хтось знаходить можливості для розвитку в іншому напрямі.

Окремим напрямом програми є професійна переорієнтація та навчання. У МХП підходять до рескілу з урахуванням потреб ринку праці, обираючи ті спеціальності, які мають реальний попит і можуть дати людині стабільний дохід. Як приклад: підготовка операторів дронів для роботи в полях. Для багатьох ветеранів це можливість застосувати навички, отримані під час служби, уже в цивільному секторі, зокрема в агробізнесі. Загалом у межах цієї програми навчання пройшли 50 ветеранів.

Історія Романа Пасічника – одна з таких. За станом здоров’я він завершив службу і почав шукати новий напрям. Навчання на оператора агродронів стало для нього не просто курсом, а точкою входу в нову професію. Вже сьогодні він розглядає запуск власного бізнесу.

Роман Пасічник, ветеран, учасник програми «Оператори дронів»

Ще один важливий напрям, який запустили в компанії – це підтримка ветеранського підприємництва. У МХП ветеранам допомагають не лише із запуском власної справи, а й із її подальшим розвитком. Підтримка охоплює навчання, менторський супровід і можливості для залучення фінансування. Саме цей супровід часто стає визначальним.

Яскравим прикладом є історія Івана Павліша, який після служби в АТО почав розвивати власну справу на двох гектарах землі, які отримав як ветеран. Спочатку він займався вирощуванням традиційних культур, зокрема пшениці, сої та гречки. Перехід до нового напряму відбувся після запиту на батат, про який Іван дізнався під час участі в соціальному проєкті. Перший урожай становив лише 300 кілограмів, однак попит виявився значно вищим за очікування. З часом навколо цього продукту з’явився окремий бренд пiд назвою «Бататко», який Іван продовжує розвивати.

Іван Павліш, ветеран, переможець грантового конкурсу «Агрокебети. Рости своє»

Такі та інші додаткові можливості для ветеранів створює програма «Агрокебети. Рости своє», яку Благодійний фонд «МХП-Громаді» реалізує разом із партнерами. Учасники проходять навчання з бізнес-планування та залучення фінансування, а також можуть отримати підтримку для розвитку власної справи. Завдяки участі в програмі Іван працює над масштабуванням виробництва: облаштовує сховище для продукції та розширює асортимент — від корисних чіпсів до кольорового борошна з батату.

Інший приклад – історія ветерана і ветеринара за освітою Володимира Біленького, який після служби почав експериментувати з вирощуванням раків і креветок, переобладнавши старі приміщення під акваферми. Згодом ця ідея переросла в екоферму «НЕБОРАК». А завдяки участі у грантовому конкурсі “Роби своє”, Володимир зміг досягти енергоефективності підприємства.

Володимир Біленький, ветеран, переможець грантового конкурсу «Роби своє»

У більш масштабних аграрних проєктах підтримка перетворюється на конкретні результати для бізнесу. Ветеран Вадим Мазніченко, наприклад, зміг оновити технічну базу свого господарства завдяки грантовій програмі “Варто робити своє 2.0” від МХП та УВФ. Це безпосередньо вплинуло на ефективність бізнесу, допомогло скоротити втрати врожаю та створило можливості для подальшого розвитку господарства

Вадим Мазніченко (з відзнакою), ветеран, переможець грантового конкурсу «Варто робити своє 2.0»

Пліч-о-пліч з командою

Окрім індивідуальної підтримки ветеранів, важливою складовою програми є робота з командами, до яких вони повертаються після служби. Робоче середовище відіграє важливу роль у процесі адаптації, тому компанія інвестує в підготовку колективів.Саме тому МХП спільно з Українським ветеранським фондом Міністерства у справах ветеранів, створили навчальний курс «НадЛюди». Він допомагає сформувати спільне розуміння викликів, з якими можуть стикатися ветерани після служби, і надає практичні інструменти для взаємодії в робочому середовищі.

Під час навчання співробітники знайомляться з особливостями комунікації з ветеранами, дізнаються більше про прояви ПТСР, а також вчаться формувати інклюзивне робоче середовище, засноване на взаємній повазі та підтримці.

Ампфутбольна команда МСК «Дніпро»

Від точкових рішень до системної моделі

Досвід МХП показує, що ефективна підтримка ветеранів потребує комплексного підходу, який охоплює весь шлях людини після завершення служби. Сьогодні така модель стає частиною довгострокової кадрової та соціальної політики компанії. Вона поєднує роботу з військовими, ветеранами, їхніми родинами, командами та громадами, формуючи єдину систему підтримки.

Зі збільшенням кількості ветеранів в Україні питання їхньої інтеграції дедалі більше стає спільною відповідальністю держави, бізнесу та громад. Досвід МХП демонструє, що системні програми підтримки можуть бути інструментом професійної реалізації ветеранів, розвитку громад і формування середовища, яке допомагає повертатися до активного життя та створює основу для довгострокового відновлення країни.