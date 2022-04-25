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Пассажиропоток на западе Украины сократился почти вдвое — Госпогранслужба
В день празднования христианами восточного обряда Пасхи пассажиропоток снизился почти вдвое по сравнению со средними показателями последнего времени.
Как сообщает пресс-центр Госпогранслужбы (ГСПСУ), пассажиропоток составил до 33 тысяч. По данным ГПСУ, это минимальный результат с начала войны.
По данным ведомства, поток на выезд в воскресение, 24 апреля, сократился до 16 тысяч с 24 тысяч накануне.
В то же время поток на въезд сократился более чем до 17 тысяч и составил порядка 33 тысяч человек.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Из них граждан Украины – более чем с 15 до 30 тысяч человек.
Как информируют в ГПСУ, суммарно за эти дни в Украину поток на въезд четвертый день подряд превышал поток на выезд.
По данным Госпогранслужбы, въехало на 23 тысяч, или на 22,3%, человек больше, чем выехало.