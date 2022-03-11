В Госпогранслужбе рассказали о ситуации на пунктах пропуска с соседними с Украиной государствами

По состоянию на 8:00 пятницы, 11 марта, на 16 из 22 пунктов пропуска с соседними государствами — Польшей, Венгрией, Словакией, Молдовой и Румынией — отсутствуют очереди на выезд из Украины.

Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, небольшие очереди были зафиксированы на пунктах пропуска "Краковец" на границе с Польшей (5 автобусов), "Ужгород" на границе со Словакией (40 легковых автомобилей), и четырех из пяти пунктов пропуска на границе с Венгрией: "Тиса" (20 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется), "Звонково" (20 пешеходов), "Косино" (8 легковых автомобилей и 15 пешеходов), "Лужанка" (10 легковых автомобилей).

На всех остальных пунктах пропуска, включая все пункты на границе с Румынией и Молдовой, очереди не зафиксированы.

Также сообщается, что за минувшие сутки Украину покинули почти 94 тыс. человек. Большинство выехавших – около 67 тыс. человек – пересекли границу на украинско-польском участке.

В целом за сутки 10 марта государственную границу Украины на западном участке пересекли почти 111 тыс. человек и более 15 тыс. транспортных средств. По данным Госпогранслужбы, эти показатели свидетельствуют, что пассажиропоток несколько уменьшился по отношению к показателям предыдущих суток.

В Госпогранслужбе напомнили, что все пункты пропуска на западной границе (кроме ППр "Звонковое") работают в круглосуточном режиме и заверили, что пограничники и таможенники прилагают все возможные усилия по ускорению оформления лиц на выезд из Украины и оформляют гуманитарную помощь для украинского населения и защитников Украины.

Также всех граждан просят на границе соблюдать правопорядок, очередность и нормы морали во время пересечения границы и не предлагать пограничникам взятки за внеочередное или незаконное пересечение границы.

Ранее сообщалось, что 9 марта Словакия запустила ежедневные поезда для вывоза беженцев из Украины.

Также немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn с 27 февраля начала акцию помощи украинцам, которые вынуждены покинуть Украину из-за военных действий российской армии.

Украинские беженцы смогут бесплатно переехать из Польши в Германию, в Берлин, на поездах дальнего следования.

Отметим, альтернативные маршруты эвакуации во избежание пробок на основных трассах Украины предложило водителям частного транспорта Министерство инфраструктуры.