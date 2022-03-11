У Держприкордонслужбі розповіли про ситуацію на пунктах пропуску із сусідніми з Україною державами

Станом на 8:00 п'ятниці, 11 березня, на 16 із 22 пунктів пропуску із сусідніми державами — Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Молдовою та Румунією — відсутні черги на виїзд з України.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

Як зазначається, невеликі черги були зафіксовані на пунктах пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею (5 автобусів), "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною (40 легкових автомобілів), та чотирьох з п'яти пунктів пропуску на кордоні з Угорщиною: "Тиса" ( 20 автобусів, пропуск пішоходів не здійснюється), "Дзвінкове" (20 пішоходів), "Косіно" (8 легкових автомобілів та 15 пішоходів), "Лужанка" (10 легкових автомобілів).

На решті пунктів пропуску, включаючи всі пункти на кордоні з Румунією та Молдовою, черги не зафіксовані.

Раніше повідомлялося, що 9 березня Словаччина запустила щоденні потяги для вивезення біженців із України.

Також німецька залізнична компанія Deutsche Bahn з 27 лютого почала акцію допомоги українцям, які змушені залишити Україну через військові дії російської армії.

Українські біженці зможуть безкоштовно переїхати з Польщі до Німеччини, до Берліна, на поїздах далекого прямування.

Зазначимо, альтернативні маршрути евакуації, щоб уникнути пробок на основних трасах України, запропонувало водіям приватного транспорту Міністерство інфраструктури.