Пасажиропотік на заході України скоротився майже вдвічі — Держприкордонслужба

У день святкування християнами східного обряду Великодня пасажиропотік знизився майже вдвічі порівняно із середніми показниками останнього часу.

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Як повідомляє пресцентр Держприкордонслужби (ДСПСУ), пасажиропотік становив до 33 тисяч. За даними ДПСУ, це мінімальний результат із початку війни.

За даними відомства, потік на виїзд у неділю, 24 квітня, скоротився до 16 тисяч з 24 тисяч напередодні.

У той же час потік на в'їзд скоротився більш ніж до 17 тисяч і становив близько 33 тисяч осіб.

З них громадян України – більш ніж з 15 до 30 тисяч осіб.

Як інформують у ДПСУ, сумарно за ці дні в Україну потік на в'їзд четвертий день поспіль перевищував потік на виїзд:

За даними Держприкордонслужби, в'їхало на 23 тисячі, або на 22,3%, осіб більше, ніж виїхало.