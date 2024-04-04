Первый за 4 года инвестиционный тур для украинского бизнеса в Швецию поможет привлечь инвесторов

Первый после пандемии COVID-19 и начала полномасштабной войны инвестиционный нетворкинг-тур для украинских предпринимателей в Швецию поможет найти инвесторов и партнеров.

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С 22 по 24 октября 2024 года в Стокгольме украинские компании из индустрии агро-фуд, недвижимости и логистики, которые ищут инвестиции или партнеров в свои проекты, встретятся с заинтересованными шведскими компаниями и инвестиционными фондами (Private Equity), а также частными инвесторами (family offices) ), и представителями государственных организаций, ответственными за восстановление Украины.

"В условиях войны, когда украинский бизнес не имеет возможности для привлечения длинных и дешевых денег (кредиты в гривне под 19-22% - это очень дорого, еще и не всем их утверждают), Bureau of Investment Programs вместе со Шведско-украинской торговой палатой в Скандинавии решило организовать инвестиционный тур с адресным нетворкингом для украинских владельцев. Цель – чтобы наш бизнес смог встретиться с потенциальными партнерами и инвесторами и привлечь в свои предприятия средства, технологии и связи. Мы будем отбирать в нашу инвестиционную поездку до 10 компаний из таких отраслей, как производство продуктов питания и переработки агропродукции, логистические и транспортные компании, а также предприятия из сферы коммерческой и промышленной недвижимости. Мы знаем, что именно в этих областях есть интерес со стороны шведских компаний, и уже есть понятные проекты с высокой степенью готовности для привлечения внешних инвестиций”, - комментирует Александр Бондаренко, управляющий партнер Bureau of Investment Programs.

“Считаю, именно сейчас хороший момент создания бизнес-диалога со шведскими инвесторами и потенциальными партнерами. Как говорят шведы: если хочешь делать все правильно, начинать надо тоже правильно. Поэтому своевременное планирование развития своего бизнеса в Украине нужно начинать именно сейчас, когда шведский бизнес активно планирует свое участие в восстановлении Украины и находится в поиске проектов и партнеров с украинскими компаниями”, - подчеркивает Людмила Лемрини, президент Шведско-украинской торговой палаты в Скандинавии.

Она добавляет, что команда Шведско-украинской торговой палаты будет помогать участникам инвестиционного тура подготовить презентацию своего проекта и ТЭО в соответствии со шведскими стандартами подачи для питчинга перед потенциальными шведскими инвесторами.