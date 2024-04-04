Перший за 4 роки інвестиційний тур для українського бізнесу у Швецію допоможе залучити інвесторів

Перший після пандемії COVID-19 та початку повномасштабної війни інвестиційний нетворкінг-тур для українських підприємців у Швецію допоможе знайти інвесторів та партнерів.

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З 22 по 24 жовтня 2024 року в Стокгольмі українські компанії з індустрії агро-фуд, нерухомості та логістики, які шукають інвестиції або партнерів у свої проекти, зустрінуться із зацікавленими шведськими компаніями та інвестиційними фондами (Private Equity), а також приватними інвесторами (family offices), і представниками державних організацій, відповідальними за відновлення України.

“ В умовах війни, коли український бізнес не має можливості для залучення довгих і дешевих грошей (кредити в гривні під 19-22% - це дуже дорого, ще і не всім їх затверджують), Bureau of Investment Programs разом зі Шведсько-українською торговельною палатою в Скандинавії, вирішило організувати інвестиційний тур з адресним нетворкінгом для українських власників. Мета - щоб наш бізнес зміг зустрітися із потенційними партнерами та інвесторами й залучити у свої підприємства кошти, технології та зв'язки. Ми будемо відбирати у нашу інвестиційну подорож до 10 компаній з таких галузей, як виробництво продуктів харчування та переробки агропродукції, логістичні та транспортні компанії, а також підприємства зі сфери комерційної та промислової нерухомості. Ми знаємо, що саме у цих сферах є інтерес з боку шведських компаній, і вже є зрозумілі проєкти з високим ступенем готовності для залучення зовнішніх інвестицій”, - коментує Олександр Бондаренко, керуючий партнер Bureau of Investment Programs.

“Вважаю, саме зараз влучний момент започаткування бізнес-діалогу зі шведськими інвесторами та потенційними партнерами. Як кажуть шведи: якщо хочеш робити все правильно, то починати треба теж правильно. Тому своєчасне планування розвитку свого бізнесу в Україні треба починати саме зараз, коли шведський бізнес вже активно планує свою участь у відбудові України та знаходиться у пошуку проектів та партнерів з українськими компаніями”, - підкреслює Людмила Лемріні, президентка Шведсько-української торгової палати в Скандинавії.

Він додає, що команда Шведсько-української торгової палати буде допомагати учасникам інвестиційного туру підготувати презентацію свого проекта та ТЕО згідно з шведськими стандартами подачі для пітчингу перед потенційними шведськими інвесторами.