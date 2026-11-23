Массированные летние атаки на предприятия и склады повлекли за собой рекордный всплеск убытков на рынке военного страхования: в третьем квартале сумма заявленных компенсаций выросла почти в пять раз по сравнению с предыдущим кварталом — до 4,7 млрд грн. Практически весь этот удар пришелся на коммерческую недвижимость. Британские перестраховщики в Лондоне, берущие на себя 95% украинских имущественных рисков, из-за колоссальных потерь фактически остановили согласование новых крупных сделок для бизнеса.

Как сообщает Dilo, о масштабах разрушений свидетельствует отчет 17 страховых компаний — участников проекта ПРИМА, обнародованный Национальной ассоциацией страховщиков Украины (НАСУ).

Рекордный всплеск убытков после летних атак

За девять месяцев 2026 года страховщики зафиксировали 5,2 млрд грн общего ущерба от российских ударов. Из этой суммы клиентам уже выплатили 502,4 млн грн, причем за один третий квартал компании перечислили вдвое больше денег, чем за все первое полугодие (325,9 млн грн против 176,5 млн грн).

Остальные 4,69 млрд грн находятся в резерве – заявления уже приняты, но компании еще оценивают масштабы разрушений и проверяют документы. В начале июля в этой очереди на компенсацию было 977 млн. грн.

"Я не ожидал, что резерв достигнет почти пяти миллиардов гривен — прогнозировал два-три миллиарда. Мы считали, что склады страховать вполне реально, однако летом по ним начали прицельно избивать: в пиковые дни мы получали по 200 миллионов гривен заявленных убытков в сутки", — рассказывает генеральный директор НАСУ и руководитель проекта ПРИМА Денис Ястреб..

Получить деньги за разрушенный завод или терминал быстро не получится: рассмотрение каждого дела занимает несколько месяцев из-за требований западных партнеров, которые покрывают 95% таких имущественных убытков.

"Средний срок урегулирования имущественного ущерба в Украине сейчас составляет от трех до шести месяцев. Поскольку эти риски перестрахованы за рубежом, западные партнеры требуют гарантий. На поврежденные объекты выезжают международные эксперты, фиксируют разрушения, готовят отчеты — и только на основании этих документов идет выплата", — объясняет Денис Ястреб.

Кто платит и страхуют чаще всего

В результате летних обстрелов спрос на военное страхование только ускорился: в третьем квартале клиенты уплатили страховщикам рекордные 2,22 млрд грн, а за девять месяцев — 5,04 млрд грн (против 2,83 млрд грн за первое полугодие).

Главным толчком для компаний стала государственная программа компенсации через Экспортно-кредитное агентство (ЭКА), по которой предприниматель платит всего 1% стоимости страховки, а остальное покрывает бюджет. Благодаря этому за один квартал количество индивидуальных корпоративных сделок в защиту имущества возросло с 228 до 391 , а сборы в этом сегменте удвоились – до 1,53 млрд грн .

В целом рынок работает по принципу «массовая розница против больших чеков»:

Обычные граждане заключили 91,5% всех договоров (преимущественно автострахование и защиту жизни) и принесли 42,8% денег, но получили лишь 16,4% выплат (82,3 млн грн).

Бизнес оформил всего 8,5% контрактов, однако обеспечил 57,2% всех поступлений и забрал 83,6% компенсаций (420,2 млн грн) из-за высокой стоимости разрушенных предприятий и складов.

Если разложить все собранные платежи по видам страхования, первенство держит автотранспорт — на КАСКО с военными рисками приходится 53,2% денег. Второе место занимает недвижимость и склады (34,5%, хотя именно они формируют 96,5% отложенного ущерба в резерве). Далее следует страхование жизни (6,3%) и грузы (5,2%), для которых в третьем квартале вдвое продлили срок защиты на хранении — до 90 суток, а также позволили страховать сами контейнеры.

Цена защиты и позиция Лондона

Застраховать крупное предприятие сегодня стало гораздо труднее и дороже. Украинские страховщики могут покрыть убыток на сумму до 10 млн. грн. на один объект, а с привлечением перестрахования в Лондоне среднее покрытие на один договор составляет 100–110 млн. грн. (реже — до $5 млн.). Цена такого полиса после летних атак выросла до 15–17% от суммы страхования, а в отдельных случаях достигала 26%. К тому же, под полным запретом для страхования остаются энергетика, топливный сектор, оборонка, критическая инфраструктура и бизнес у фронта, а для Киева и области лимиты существенно урезаны.

Главная проблема в конце года – позиция британских перестраховщиков из Лондона, без которых украинские компании не могут брать на себя большие риски. За девять месяцев отечественные страховщики передали западным партнерам только 39% премий по индивидуальным договорам (948,6 млн грн), тогда как компенсировать те теперь имеют 95% зарезервированных имущественных убытков (4,29 млрд грн). Из-за такого дисбаланса работа с Украиной стала для британцев глубоко убыточной, и согласование новых соглашений фактически замерло.

"У страховщиков есть показатель эффективности: если он превышает 100%, компания работает в минус. По нашей оценке, сейчас этот показатель у партнеров из Лондона достиг 300% — то есть на каждой собранной гривне они получили два гривны убытка сверху. Это уже не похоже на бизнес, поэтому сейчас мы получаем крайне мало согласий", – говорить Ястреб.

Чего ждать до конца года

В то же время делать точные прогнозы по поводу предстоящих военных убытков на рынке не берется никто — война не поддается классической страховой статистике. По словам Дениса Ястреба, главным фактором остается тактика врага, а осенью фокус ударов несколько сместился.

"Война всегда была исключена из страхования именно потому, что ее невозможно статистически планировать — никто на рынке сейчас прогнозов не делает. Все зависит от того, куда будет целить враг. Сегодня мы видим, что атаки сосредоточены на критической инфраструктуре и мостах, а обстрелов бизнеса стало немного меньше. Поэтому такой темп убытков, который был в третьем квартале, в четвертом, в четвертом. ситуация не изменится, рост в страховании имущества компаний мы не увидим — вместо этого автострахование и другие розничные линии будут и дальше расти примерно на 5–10% от периода к периоду», — резюмирует глава НАСУ.