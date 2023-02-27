Портрет предпринимательницы. 9 из 10 бизнесов украинок работают только в пределах страны

Почти 90% принадлежащих украинкам компаний предлагают товары и услуги только в пределах страны. Более 40% украинских женщин назвали основной мотивацией открыть собственное дело – стремление увеличить доход.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования женского лидерства и предпринимательства в Восточной и Юго-Восточной Европе, Центральной Азии и на Кавказе, проведенном Emerging Europe, сообщает пресс-служба Visa .

Согласно результатам исследования, большинство бизнесов (84%) в Восточной и Юго-Восточной Европе, Центральной Азии и на Кавказе предоставляют товары и услуги только в пределах своих государств (в Украине — 88%), но все предпринимательницы заинтересованы в обучении ведению бизнеса за рубежом.

Ведущими секторами, в которых работают женские бизнесы, являются красота и здоровье (17%), розничная торговля (12%), сельское хозяйство и продовольствие (12%), образование (8%) и пиар и маркетинг (7%).

Две трети предпринимательниц не привлекают внешнее финансирование, а три четверти не имеют наемных работников.



Около 35% бизнесов, принадлежащих женщинам, в регионе были основаны с капиталом менее 1000 долларов США. Только у каждой десятой предпринимательницы есть более 5 сотрудников.

Основные выводы

Женщины стремятся к профессиональной и финансовой независимости. Основными источниками мотивации открыть свое дело для женщин являются желание увеличить доход (50%), желание работать на себя (31%) и исполнение мечты (21%). В Украине основной мотивацией являются стремление увеличить доход (42%) и стремление к независимости (41%).

Предпринимательницы почти одинаково озабочены вопросами бизнеса и личной жизни. Опрошенных женщин больше беспокоит, что их бизнес потерпит неудачу (29%), что их финансовое положение ухудшится (27%) и что они оставят семью и детей без внимания (25%). Предпринимательницы в Украине, наоборот, больше всего озабочены тем, что бизнес не оставит им времени на отдых (29%), на втором месте — страх провала (26%).

Женские бизнесы страдают от конкуренции и проблем с привлечением финансирования. Предпринимательницы часто сталкиваются с такими трудностями, как высокая конкуренция (40%), привлечение капитала (32%) и неблагоприятные условия ведения бизнеса (31%). Для украинок наибольшей проблемой является высокая конкуренция (58%), в то время как неблагоприятные условия ведения бизнеса или проблемы с привлечением капитала на себе ощущают только 37% и 21% соответственно.

Предпринимательницы хотят научиться ведению бизнеса в интернете. Основные навыки, которые опрошенные хотят приобрести, это стратегии получения дополнительного финансирования (47%), цифровой маркетинг и ведение социальных сетей (37%), электронная коммерция (24%) и расширение бизнеса на международном уровне (21%). В Украине самые популярные навыки выглядят так же: получение дополнительного финансирования (47%), цифровой маркетинг и ведение социальных сетей (38%) и электронная коммерция (27%).

Предприятия, принадлежащие женщинам, расплачиваются с сотрудниками и поставщиками наличными, но обычно устанавливают POS-терминалы для клиентов. 42% предпринимательниц расплачиваются со своими сотрудниками и поставщиками наличными, а оплаты картой предпочитают только 37%. В Украине платят сотрудникам и поставщикам наличными только 39%, а оплату картой предпочитают 42%.

Исследование было проведено в 2022 году и включало онлайн-опрос 2000 владелиц бизнесов или самозанятых женщин в 11 странах (в том числе в Украине), 75 глубинных интервью и работу в фокус-группах.