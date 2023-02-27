Портрет підприємиці. 9 з 10 бізнесів українок працюють лише в межах країни

Майже 90% компаній, що належать українкам, пропонують товари та послуги лише в межах країни. Понад 40% українських жінок назвали основною мотивацією відкрити власну справу - прагнення збільшити дохід.

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Про це свідчать результати дослідження жіночого лідерства та підприємництва в Східній та Південно-Східній Європі, Центральній Азії та на Кавказі, проведеного Emerging Europe, повідомляє пресслужба Visa.

Згідно з результатами дослідження, загалом більшість бізнесів (84%), що належать жінкам, у Східній та Південно-Східній Європі, Центральній Азії та на Кавказі пропонують товари та послуги тільки в межах своїх держав (в Україні – 88%), але всі підприємниці зацікавлені навчитися вести бізнес за кордоном.

Провідними секторами, в яких працюють жіночі бізнеси, є краса та здоров'я (17%), роздрібна торгівля (12%), сільське господарство та продовольство (12%), освіта (8%) та піар та маркетинг (7%).

Дві третини підприємниць не залучають зовнішнє фінансування, а три чверті не мають найманих працівників.

Близько 35% бізнесів, що належать жінкам, у регіоні були засновані з капіталом менш ніж 1000 доларів США. Лише кожна десята підприємниця має понад 5 співробітників.

Основні висновки

Жінки прагнуть професійної та фінансової незалежності. Основними джерелами мотивації відкрити свою справу для жінок є бажання збільшити дохід (50%), бажання працювати на себе (31%) та здійснення мрії (21%). В Україні основною мотивацією є прагнення збільшити дохід (42%) та прагнення незалежності (41%).

Підприємниці майже однаково стурбовані питаннями бізнесу та особистого життя. Опитаних жінок найбільше непокоїть, що їх бізнес зазнає невдачі (29%), що їхнє фінансове становище погіршиться (27%) і що вони залишать сім'ю та дітей без уваги (25%). Підприємниці в Україні, на противагу, найбільше стурбовані тим, що бізнес не лишить їм часу на відпочинок (29%), на другому місці — страх провалу (26%).

Жіночі бізнеси страждають від конкуренції та проблем із залученням фінансування. Підприємниці найчастіше стикаються з такими труднощами, як висока конкуренція (40%), залучення капіталу (32%) та несприятливі умови ведення бізнесу (31%). Для українок найбільшою проблемою є висока конкуренція (58%), тоді як несприятливі умови ведення бізнесу або проблеми із залученням капіталу на собі відчувають лише 37% та 21% відповідно.

Підприємниці бажають навчитися ведення бізнесу в інтернеті. Основні навички, які опитані хочуть набути, — це стратегії отримання додаткового фінансування (47%), цифровий маркетинг та ведення соціальних мереж (37%), електронна комерція (24%) та розширення бізнесу на міжнародному рівні (21%). В Україні топ найпопулярніших навичок виглядає так само: отримання додаткового фінансування (47%), цифровий маркетинг та ведення соціальних мереж (38%) та електронна комерція (27%).

Підприємства, що належать жінкам, розплачуються зі співробітниками та постачальниками готівкою, але зазвичай встановлюють POS-термінали для клієнтів. 42% підприємниць розплачуються зі своїми співробітниками та постачальниками готівкою, а оплаті карткою віддають перевагу лише 37%. В Україні платять співробітникам та постачальникам готівкою лише 39%, а оплаті карткою віддають перевагу 42%.

Дослідження було проведено у 2022 році та включало онлайн-опитування 2000 власниць бізнесів або самозайнятих жінок в 11 країнах (у тому числі в Україні), 75 глибинних інтерв'ю та роботу у фокус-групах.