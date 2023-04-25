После увольнения ведущего-пропагандиста капитализация Fox упала на 700 млн долл

Акции американской телекомпании Fox News упали сразу после того, как корпорация уволила наиболее рейтингового среди кабельных новостей телеведущего Такера Карлсона. Об этом сообщило издание Forbes.

После 14 лет Fox News решили прекратить сотрудничество с телеведущим Такером Карлсоном.

Как отмечают в Forbes, Карлсон - дерзкий телеведущий прайм-тайма, на протяжении последних нескольких лет распространявший дезинформацию о выборах 2020 года.

Через 30 минут после объявления об уходе телеведущего акции Fox Corporation класса А упали на 5,6%, уничтожив рыночную капитализацию новостной компании на 700 миллионов долларов.

В компании не называют причин прекращения сотрудничества.

Как сообщали в CNN, ранее Fox News удовлетворил огромный иск о клевете с компанией Dominion Voting Systems на сумму $787,5 млн за распространение лжи на выборах.

Ранее в "Детектор Медиа" отмечали, что Такера Карлсона можно назвать американским Соловьевым, в частности телеведущего любят цитировать российские медиа, а его шоу напоминает набор российских нарративов.

Как пишут журналисты, до начала полномасштабного вторжения Такер Карлсон возмущался из-за излишнего внимания, которое США уделяют Украине, и защищал Путина.