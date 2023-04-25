Після звільнення ведучого-пропагандиста капіталізація Fox впала на 700 млн дол

Акції американської телекомпанії Fox News впали одразу після того, як корпорація звільнила найбільш рейтингового серед кабельних новин телеведучого Такера Карлсона. Про це повідомило видання Forbes.

Після 14 років Fox News вирішили припинили співпрацю з телеведучим Такером Карлсоном.

Як зазначають в Forbes, Карлсон - зухвалий телеведучий прайм-тайму , який впродовж останніх кількох років поширював дезінформацію про вибори 2020 року.

Через 30 хвилин після оголошення про звільнення телеведучого акції Fox Corporation класу А впали на 5,6%, знищивши ринкову капіталізацію новинної компанії на 700 мільйонів доларів.

В компанії не називають причин припинення співпраці.

Як повідомляли в CNN, раніше Fox News задовольнив величезний позов про наклеп з компанією Dominion Voting Systems на суму $ 787,5 млн за поширення брехні на виборах.

Раніше в “Детектор Медіа” зазначали, що Такера Карлсона можна назвати американським Соловйовим, зокрема, телеведучого полюбляють цитувати російські медіа, а його шоу нагадує набір російських наративів.

Як пишуть журналісти, до початку повномасштабного вторгнення Такер Карлсон обурювався через надмірну увагу, яку США приділяють Україні, та захищав Путіна.