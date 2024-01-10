После войны Россия никогда не будет для нас перспективным рынком, – Игорь Мазепа

Возможности иметь бизнес-отношения с Россией больше не будет. Такое мнение высказал основатель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа в интервью "NV. Бизнес".

У инвестбанкира спросили, чего он никогда не будет делать после окончания войны. На это он ответил:

"Смотреть на россиян как на потенциальных партнеров и на Россию как перспективный рынок".

Что касается ситуации в украинской экономике, то Мазепа обратил внимание, что сейчас государство очень сильно зависит от западной финансовой помощи. Такая поддержка обеспечивает возможность госбюджета выполнять его функции, а также обороноспособность Украины. Соответственно, финансовая помощь оказывает определяющее влияние на ожидания украинцев и их поведение, включая потребительские, инвестиционные настроения, а также курсовые ожидания.

Проблемами для бизнеса в 2024 году инвестбанкир считает кадровый голод и отсутствие страхования рисков для инвесторов. По его мнению, конкуренция среди работодателей будет только расти. Параллельно с этим фиксируется отсутствие гарантий и страхования рисков, поэтому бизнес инвестирует преимущественно в краткосрочные проекты.

По словам Игоря Мазепы, бизнес-круги в качестве базового сценария рассчитывают, что война не закончится в 2024 или 2025 году. Именно с таким консервативным подходом принимаются все решения.

Напомним, что по данным "Опендатабота" в 2023 году в месяц прекращали работу 479 бизнесов. Это почти в три раза меньше, чем за соответствующий период 2021 года, когда этот показатель составил 1290 фирм.