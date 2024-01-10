Після війни Росія ніколи не буде для нас перспективним ринком, – Ігор Мазепа

Можливості мати бізнес-стосунки з Росією більше не існуватиме. Таку думку висловив засновник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа в інтерв’ю "NV. Бізнес".

У інвестбанкіра спитали, чого він ніколи не робитиме після закінчення війни. На це він відповів:

"Дивитися на росіян як на потенційних партнерів та на росію як перспективний ринок".

Що стосується ситуації в українській економіці, то Мазепа звернув увагу, що наразі держава надзвичайно сильно залежить від західної фінансової допомоги. Така підтримка забезпечує спроможність держбюджету виконувати його функції, а також обороноздатність України. Відповідно, фінансова допомога має визначальний вплив на очікування українців та їх поведінку, включаючи споживчі, інвестиційні настрої, а також курсові очікування.

Проблемами для бізнесу в 2024 році інвестбанкір вважає кадровий голод та відсутність страхування ризиків для інвесторів. На його думку, конкуренція серед роботодавців лише зростатиме. Паралельно з цим фіксується відсутність гарантій і страхування ризиків, тому бізнес інвестує переважно в короткострокові проєкти.

За словами Ігоря Мазепи, бізнес-кола в якості базового сценарію розраховують, що війна не закінчиться у 2024 чи 2025 році. Саме з таким консервативним підходом ухвалюються всі рішення.

Нагадаємо, що за даними "Опендатаботу" в 2023 році на місяць припиняли роботу 479 бізнесів. Це майже втричі менше, аніж за відповідний період 2021 року, коли цей показник становив 1290 фірм.