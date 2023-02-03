Поставщик услуг питания Минобороны "Актив-компани" возобновил отгрузку продуктов Вооруженным силам Украины, - заявление

Компания «Актив-компани», являющаяся поставщиком Минобороны и предоставляющая услуги обеспечения питанием военных, после следственных действий ГБР и СБУ (продолжавшихся сутки) сегодня возобновила отгрузку продуктов для воинских частей Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в соответствующем заявлении компании.

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«ООО «Актив-компани» информирует, что сегодня удалось возобновить отгрузку продуктов питания для воинских частей Вооруженных сил Украины согласно контрактам о предоставлении услуг обеспечения питанием, заключенных из Минобороны Украины.

«Компания выражает благодарность силовым структурам, услышавшим призыв «Актив-компани» и прекратившим блокирование деятельности предприятия. Мы убеждены, что в поисках коррупционеров, возможно на самом деле пытавшихся использовать войну для собственного обогащения, правоохранительные органы Украины должны действовать максимально трезво и взвешенно, не навешивая «ярлыков предателей», как на добросовестных предпринимателей, так и на сотрудников оборонного ведомства страны», - говорится в релизе.

В «Актив-компани» отметили, что обеспечивают оперативную поставку более 600 тонн продуктов питания в воинские части по всей стране ежедневно.

«В Минобороны Украины сегодня в абсолютном большинстве работают принципиальные, патриотические и преданные Украине специалисты, как и весь коллектив ООО «Актив-компани». В круглосуточном режиме мы совместно обеспечиваем оперативную поставку более 600 тонн продуктов питания в воинские части по всей стране ежедневно. Мы обеспечиваем качественными, полезными и вкусными продуктами наших военных на нулевых позициях фронта, а также сотни тысяч военнослужащих по всей Украине. Наши логисты, водители, технологи самоотверженно работают без выходных, ведь понимают, что точностью и слаженностью своей работы способствуют повышению обороноспособности страны», - сообщили в компании.

В «Актив-компани» напомнили, что обеспечивают питанием украинских военных по каталогу, стоимость которого формируется по формуле и рассчитывается на одного военного в день.

«Стоимость услуг ниже самой низкой, предложенной участниками закупок Минобороны», - говорится в заявлении.

В ООО «Актив-компани» заверили, что оказывают полное содействие работе следователей ГБР и СБУ, которые проводили следственные действия на предприятии, а потому «рассчитывают на справедливое и беспристрастное расследование всех публичных упреков в адрес компании и их дальнейшее опровержение».

«Напоследок заметим, что имеем честь быть причастными к обеспечению обороноспособности нашей страны во время войны, стоим на основе всесторонней поддержки ВСУ и экономики Украины!», - резюмировал поставщик.

Напомним, что после обвинений журналиста Юрия Николова в адрес МО в якобы закупке услуг питания для ВСУ по завышенным ценам, ГБР и СБУ пришли с обысками к поставщикам.

Следственные действия продолжались сутки, что исключало возможность отгрузки продуктов. Поэтому «Актив-компани» обращалось к силовикам с просьбой разблокировать деятельность предприятия.

В Минобороны обвинения в завышении цен на пищевых закупках опровергли .

В компании "Актив-компани" также отвергли обвинения в завышении цен, объяснив из чего формируется цена услуги питания военных и почему ее нельзя сравнивать с ценами на продукты в супермаркетах.