Постачальник послуг харчування Міноборони «Актив-компані» відновив відвантаження продуктів Збройним силам України, - заява

Компанія «Актив-компані», що є постачальником Міноборони та надає послуги забезпечення харчуванням військових, після слідчих дій ДБР та СБУ (які тривали добу), сьогодні відновила відвантаження продуктів для військових частин Збройних сил України. Про це йдеться у відповідній заяві компанії.

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«ТОВ «Актив-компані» інформує, що сьогодні вдалося відновити відвантаження продуктів харчування для військових частин Збройних сил України, згідно з контрактами про надання послуг забезпечення харчуванням, що укладені з Міноборони України.

Компанія висловлює вдячність силовим структурам, які почули заклик «Актив-компані» та припинили блокування діяльності підприємства. Ми переконані, що у пошуках корупціонерів, які можливо насправді намагалися використати війну задля власного збагачення, правоохоронні органи України мають діяти максимально тверезо та виважено, не навішуючи «ярликів зрадників», як на сумлінних підприємців, так і на співробітників оборонного відомства країни», - йдеться в релізі.

В «Актив-компані» наголосили, що забезпечують оперативне постачання понад 600 тонн продуктів харчування до військових частин по всій країні щодня.

«У Міноборони України сьогодні в абсолютній своїй більшості працюють принципові, патріотичні та віддані Україні фахівці, як і весь колектив ТОВ «Актив-компані». У цілодобовому режимі ми спільно забезпечуємо оперативне постачання понад 600 тонн продуктів харчування до військових частин по всій країні щодня.

Ми забезпечуємо якісними, корисними і смачними продуктами наших військових на нульових позиціях фронту, а також ще сотні тисяч військовослужбовців по всій Україні. Наші логісти, водії, технологи самовіддано працюють без вихідних, адже розуміють, що точністю і злагодженістю своєї роботи сприяють підвищенню обороноздатності країни», - повідомили в компанії.

В ТОВ «Актив-компані» нагадали, що забезпечують харчуванням українських військових за каталогом, вартість якого формується за формулою та розраховується на одного військового в день.

«Вартість послуг є нижчою за найнижчу, запропоновану учасниками закупівель Міноборони», - йдеться в заяві.

У ТОВ «Актив-компані» запевнили, що надають повне сприяння роботі слідчих ДБР та СБУ, які проводили слідчі дії на підприємстві, а тому «розраховує на справедливе та неупереджене розслідування усіх публічних закидів на адресу компанії та їх подальше спростування».

«Насамкінець зауважимо, що маємо за честь бути дотичними до забезпечення обороноздатності нашої країни у часи війни, стоїмо на засадах всебічної підтримки ЗСУ та економіки України!», - резюмував постачальник.

Нагадаємо, що після звинувачень журналіста Юрія Ніколова на адресу МО у нібито закупівлі послуг харчування для ЗСУ за завищеними цінами, ДБР та СБУ прийшли з обшуками до постачальників.

Слідчі дії тривали добу, що унеможливлювало відвантаження продуктів. Тому «Актив-компані» зверталося до силовиків із проханням про розблокування діяльності підприємства.

В Міноборони звинувачення у завищенні цін на харчових закупівлях спростували.

У компанії "Актив-компані" - також відкинули звинувачення у завищенні цін, пояснивши із чого формується ціна послуги харчування військових і чому її не можна порівнювати із цінами на продукти в супермаркетах.