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Производителя косметического геля оштрафовали на 240 тыс. грн: детали дела
Антимонопольный комитет Украины признал, что ЧП "Евро Плюс" нарушало законодательство и распространяло информацию, вводящую в заблуждение потребителей.
Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.
Отмечается, что предприятие размещало на тубе и упаковке средства косметического геля "Ибупрозан Baum Pharm" ложные сведения по этому средству, а именно: "устраняет воспаление и боль суставов и мышц", "оказывает сильное анальгезирующее и противовоспалительное действие; на проблемных участках тела;
Но, по информации Министерства здравоохранения Украины, из указанных выше свойств прослеживается фармакологическое действие изделия.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Изделие, позиционируемое как имеющее указанные свойства, не может быть отнесено к косметическим средствам, поскольку такая продукция подпадает под действие Закона Украины "О лекарственных средствах" и должна быть внесена в Государственный реестр лекарственных средств Украины", — отмечают в АМКУ .
Там добавляют, что ведомство не получило доказательств в подтверждение свойств косметического средства "Ибупрозан".
"Сообщение ЧП "Евро Плюс" на тубе и упаковке этого косметического средства информации о его свойствах могло повлиять на намерения потребителей относительно приобретения такой продукции, в связи с чем предприятие могло усилить конкурентную позицию и получить неправомерные преимущества в конкуренции перед другими субъектами" хозяйствования", — подчеркивают в АМКУ.
Поэтому на ЧП "Евро Плюс" наложен штраф в размере 240 000 грн.
В АМКУ сообщают, что ЧП "Евро Плюс" признало и прекратило совершенное им нарушение, а также сотрудничало с ведомством в рамках рассмотрения дела.