Виробника косметичного гелю оштрафували на 240 тис. грн: деталі справи

Антимонопольний комітет України визнав, що ПП "Евро Плюс" порушувало законодавство та поширювало інформацію, що вводить в оману споживачів.

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Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Зазначається, що підприємство розміщувало на тубі та упаковці засобу косметичного гелю "Ібупрозан Baum Pharm" неправдиві відомості щодо цього засобу, а саме: "усуває запалення та біль суглобів і м’язів", "виявляє сильну анальгезуючу і протизапальну дію; усуває запалення і набряклість на проблемних ділянках тіла; послаблює болі і зменшує запалення при артриті, різноманітних м’язових і суглобних болях, у тому числі болі у попереку".

Але за інформацією Міністерства охорони здоров’я України, із вказаних вище властивостей прослідковується фармакологічна дія виробу.

"Виріб, що позиціонується як такий, що має зазначені властивості, не може бути віднесений до косметичних засобів, оскільки така продукція підпадає під дію Закону України "Про лікарські засоби" і повинна бути внесена до Державного реєстру лікарських засобів України", - зауважують в АМКУ.

Там додають, що відомство не отримало належних доказів на підтвердження властивостей косметичного засобу "Ібупрозан".

"Повідомлення ПП "Евро Плюс" на тубі та упаковці цього косметичного засобу інформації про його властивості могли вплинути на наміри споживачів щодо придбання такої продукції, у зв’язку з чим підприємство могло посилити конкурентну позицію та отримати неправомірні переваги в конкуренції перед іншими суб’єктами господарювання", - підкреслюють в АМКУ.

Тому на ПП "Евро Плюс" накладено штраф у розмірі 240 000 грн.

В АМКУ повідомляють, що ПП "Евро Плюс" визнало та припинило вчинене ним порушення, а також співпрацювало з відомством у рамках розгляду справи.