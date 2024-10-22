Прозрачность, ответственность и новые инвестиции – JTI Украина о стандартах ведения своего бизнеса

JTI Украина – украинская компания, являющаяся частью международного бизнеса Japan Tobacco International. За 25 лет деятельности на нашем рынке компания инвестировала в страну более $400 млн. В прошлом году компания получила около 25 млрд грн чистого дохода и почти столько же уплатила налогов в государственный бюджет.

В рамках спецпроекта "Экономическая ответственность: топ налогоплательщики 2024" рассказываем о стандартах работы компании, новых инвестициях и роли JTI Украина в наполнении бюджета страны во время войны.

Соблюдение законов и прозрачность

Международные компании в любой стране соблюдают и международное, и локальное законодательство, JTI Украина – не исключение: "Прозрачная легальная работа и честная уплата налогов – это основа работы нашей компании". Их позицию подтверждает статус автоматизированного экономического оператора (АЭО) – его компания получила еще в 2021 году, первой на украинском рынке. Этот статус не только упрощает бизнесам международную торговлю, но и свидетельствует о высокой степени доверия к субъекту хозяйствования.

Компания имеет свои стандарты ведения бизнеса, основой которых является прозрачность и соответствие требованиям законодательства. Даже их партнеры также должны разделять эти ценности и вести свой бизнес ответственно.

"Мы имеем четкий перечень требований к поставщикам, который размещен в открытом доступе на сайте компании. Перед тем как начинать с нами сотрудничество, каждый бизнес может с ним ознакомиться и учесть, соответствует ли нашим стандартам. Каждый потенциальный партнер обязательно проходит санкционную и комплаенс-проверку, а при заключении договорных отношений обязуется выполнять ряд требований таких, как предотвращение и противодействие коррупции, соответствие нашим стандартам в отношении поставщиков, и обязательство не допускать никаких действий или бездействия, что может представлять нарушение антикоррупционного законодательства Украины", — отмечают в компании.

Там добавляют, что всячески поддерживают инициативы, стимулирующие прозрачную легальную работу, поскольку для индустрии это очень важно. Поэтому в JTI наблюдают за идеей создания "Клуба белого бизнеса". "Некоторые стимулы для членов "Клуба белого бизнеса", например возможность применения ускоренной амортизации, интересны. Будет ли инструмент "клуба" в целом эффективным, покажет время", — говорит Андрей Фита, заместитель генерального директора по корпоративным вопросам JTI Украина.

Ежегодный рост объема уплаченных налогов

JTI Украина является одним из крупнейших налогоплательщиков, ежегодно наращивая объемы уплаченных в украинский бюджет средств. В 2021 году компания оплатила государственному бюджету 15,8 млрд грн. В 2022 году общая сумма налогов выросла до 17,3 млрд грн. А уже в 2023 году поступление - 24,7 млрд грн, что на 7,4 млрд больше, чем годом ранее. В первой половине этого года компания уплатила уже 12,1 млрд грн. налогов, что указывает на продолжение тенденции роста. Если такая динамика сохранится, общая сумма налогов за 2024 превысит показатели прошлого года.

Уплаченные JTI Украина налоги за последние 3,5 года: 2021 – 15,8 млрд, из которых акциз 12,5 млрд;

2022 – 17,3 млрд, из которых акциз 12,5 млрд;

2023 – 24,7 млрд грн, из которых акциз 18,9 млрд;

2024 (полгода) – 12,1 млрд грн.

Как ответственная компания, JTI Украина строго соблюдает налоговые законы Украины и платит большинство налогов заранее. Это касается таких налогов для табачной индустрии, как:

Акцизный налог, уплачиваемый авансом при получении марок акцизного налога, часто еще даже до начала производства или ввоза продукции в Украину. Хотя, по своей сути, акциз является налогом на потребление и должен быть уплачен после того, как продукция выпускается для потребления.

НДС. Для табачной продукции предусмотрен особый порядок авансовой уплаты НДС за всю цепочку поставки. Никакая другая отрасль или товар не имеют таких авансовых обязательств по уплате НДС.

Акцизный налог с розничных продаж. Налог установлен для табачных изделий, алкогольных напитков и топлива. Каждый имеет свои особенности, но для табачных изделий они заключаются в авансовой уплате налога производителями и импортерами вместо ритейла, уплачивающего этот налог с алкогольных напитков и горючего после реализации продукции.

Устойчивое увеличение объемов уплаченных налогов связано не только с ростом акцизов, но и свидетельствует о стабильной работе компании, несмотря на вызовы военного времени. В компании отмечают, что с пониманием относятся к повышению акцизного налога на табачные изделия, учитывая военное положение и дефицит бюджета. Впрочем, отмечают, что ожидают предсказуемости и взвешенности налоговой политики, а также поддерживают идею создания акцизного календаря с четким планом повышения акцизного налога.

"Акцизный календарь, предусмотренный Налоговым кодексом, заканчивается в следующем году. Пока еще не понятно, какой будет акцизная политика в 2025 году. В предложенной правительством редакции ставок в евро, с 1 января ставка акциза в гривне вырастет минимум на 43%. Это в свою очередь приведет к существенному 30%-му росту цен на табачные изделия и большому давлению на легальный рынок. Более того, звучат контрпродуктивные предложения повысить ставки еще больше, чем предложило правительство", - говорит Андрей Фита.

Более резкое, чем предложенное правительством, увеличение акцизного налога приведет к стремительному росту объема нелегального рынка и, как следствие – к недополученным налоговым поступлениям в бюджет страны. К примеру, в 2021 году из-за роста нелегального рынка бюджет недополучил 15,5 млрд грн, а в 2023 – уже 23,5 млрд грн.

Только благодаря невероятным усилиям и упорным мерам по борьбе с нелегальным рынком табака в Украине в течение 2024 года его долю наконец удалось постепенно снизить до 14,6% в августе. В компании приветствуют деятельность государства в этом направлении, но в то же время убеждены, что эти действия должны носить системный характер и обеспечивать устойчивый долгосрочный результат. Ведь нелегальный рынок продолжает наносить существенные потери для украинского бюджета и негативно влияет на международный имидж Украины, привлекая внимание иностранных государств и международных институций.

Дополнительные инвестиции в экономику Украины

Хотя после полномасштабного вторжения объемы производства JTI Украина ожидаемо снизились – на 41% – уже в 2023 году объем продукции увеличился на 12%. В этом же году в компании прогнозируют рост на 5%.

Похожая ситуация и с экспортом. Если до 2022 года фабрика экспортировала продукцию на 22 рынка мира, то с началом полномасштабной российской агрессии экспорт значительно снизился. Но и его компания постепенно восстанавливает: до конца 2024 года там ожидают увеличения экспорта более чем в два раза.

В то же время компания объявила о дополнительных инвестициях в украинскую экономику около 60 млн долларов в течение 2024-2026 годов. Эти инвестиции связаны с выводом на рынок Украины нового продукта компании в категории табачных продуктов для нагрева. Но они будут зависеть от регуляторного поля, которое пока очень нестабильно, отмечает Андрей Фита.

Кроме поддержки экономики налогами и инвестициями, JTI Украина выполняет и социальные обязательства: помогает пожилым людям, внутренним беженцам, людям с инвалидностью и нуждающимся в реабилитации в результате военных действий. На такие проекты компания выделяет сотни миллионов гривен ежегодно, особое внимание уделяя направлению реинтеграции ветеранов.