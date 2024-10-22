Прозорість, відповідальність та нові інвестиції - JTI Україна про стандарти ведення свого бізнесу

JTI Україна – українська компанія, яка є частиною міжнародного бізнесу Japan Tobacco International. За 25 років діяльності на нашому ринку компанія інвестувала у країну понад $400 млн. Минулого року компанія отримала біля 25 млрд грн чистого доходу, і майже стільки же сплатила податків до державного бюджету.

У межах спецпроєкта "Економічна відповідальність: топ платники податків 2024" розповідаємо про високі стандарти роботи компанії, нові інвестиції та роль JTI Україна в наповненні бюджету країни під час війни.

Дотримання законів та прозорість

Міжнародні компанії в будь-якій країні дотримуються і міжнародного, і локального законодавства, JTI Україна – не виключення: "Прозора легальна робота та чесна сплата податків – це основа роботи нашої компанії". Їхню позицію підтверджує статус автоматизованого економічного оператора (АЕО) - його компанія отримала ще у 2021 році першою на українському ринку. Цей статус не лише спрощує бізнесам міжнародну торгівлю, але й засвідчує високий ступінь довіри до суб’єкта господарювання.

Компанія має свої стандарти ведення бізнесу, основа яких – прозорість та відповідність вимогам законодавства. Навіть їх партнери також мають розділяти цінності та вести свій бізнес так само відповідально.

"Ми маємо чіткий перелік вимог до постачальників, який розміщений у відкритому доступі на сайті компанії. Перед тим, як починати з нами співпрацю, кожен бізнес може з ним ознайомитися та зважити, чи відповідає нашим стандартам. Кожен потенційний партнер обов’язково проходить санкційну та комплаєнс-перевірку, а при укладанні договірних відносин зобов’язується виконувати низку вимог, як-то запобігання та протидія корупції, відповідність нашим стандартам щодо постачальників та зобов’язання не допускати жодних дій чи бездіяльності, що може становити порушення антикорупційного законодавства України", - зазначають у компанії.

Там додають, що всіляко підтримують ініціативи, що стимулюють прозору легальну роботу, оскільки для індустрії це надзвичайно важливо. Тому у JTI спостерігають за ідеєю створення "Клубу білого бізнесу". “Деякі стимули для членів “Клубу білого бізнесу", як-от можливість застосування прискореної амортизації, є цікавими. Чи буде інструмент “клубу” в цілому ефективним, покаже час”, - говорить Андрій Фіта, заступник генерального директора з корпоративних питань JTI Україна.

Щорічне зростання обсягу сплачених податків

JTI Україна є одним із найбільших платників податків, щорічно нарощуючи обсяги сплачених до українського бюджету коштів. У 2021 році компанія сплатила до державного бюджету 15,8 млрд грн. У 2022-му загальна сума податків зросла до 17,3 млрд грн. А вже у 2023 році надходження 24,7 млрд грн, що на 7,4 млрд більше, ніж роком раніше. У першій половині цього року компанія сплатила вже 12,1 млрд грн податків, що вказує на продовження тенденції зростання. Якщо така динаміка збережеться, загальна сума податків за 2024 рік перевищить показники минулого року.

Сплачені JTI Україна податки за останні 3,5 роки: 2021 – 15,8 млрд, з яких акциз 12,5 млрд ;

2022 – 17,3 млрд, з яких акциз 12,5 млрд;

2023 – 24,7 млрд грн, з яких акциз 18,9 млрд;

2024 (півроку) – 12,1 млрд грн.

Як відповідальна компанія, JTI Україна суворо дотримується податкових законів України та сплачує більшість податків наперед. Це стосується таких податків для тютюнової індустрії, як:

Акцизний податок, що сплачується авансом при отриманні марок акцизного податку і часто ще навіть до початку виробництва чи ввезення продукції в Україну. Хоча по своїй суті акциз є податком на споживання і має бути сплаченим після того, як продукція випускається для споживання.

ПДВ. Для тютюнової продукції передбачений особливий порядок авансової сплати ПДВ за весь ланцюжок поставки. Жодна інша галузь чи товар не мають таких авансових зобов’язань по сплаті ПДВ.

Акцизний податок з роздрібного продажу. Цей податок встановлено для тютюнових виробів, алкогольних напоїв та пального. Кожен має свої особливості, але для тютюнових виробів вони полягають в авансовій сплаті податку виробниками та імпортерами замість рітейлу, який сплачує цей податок з алкогольний напоїв та пального після реалізації продукції.

Стійке збільшення обсягів сплачених податків пов'язане не лише зі зростанням акцизів, але й свідчить про стабільну роботу компанії попри виклики військового часу. У компанії зазначають, що з розумінням ставляться до підвищень акцизного податку на тютюнові вироби, враховуючи військовий стан та дефіцит бюджету. Втім наголошують, що очікують передбачуваності та виваженості податкової політики, а також підтримують ідею створення акцизного календаря з чітким планом підвищення акцизного податку.

"Акцизний календар, передбачений Податковим кодексом, закінчується наступного року. Наразі досі не зрозуміло, якою буде акцизна політика в 2025 році. У запропонованій Урядом редакції ставок в євро, з 1 січня ставка акцизу в гривні виросте мінімум на 43%. Це в свою чергу призведе до суттєвого 30%-го зростання цін на тютюнові вироби та великий тиск на легальний ринок. Більш того, лунають контрпродуктивні заклики підвищити ставки ще більше, ніж запропоновано Урядом", - розповідає Андрій Фіта.

Більш різке, ніж запропоноване Урядом, збільшення акцизного податку призведе до стрімкого зростання обсягу нелегального ринку і, як наслідок – до недоотриманих податкових надходжень в бюджет країни. Наприклад, у 2021 році через зростання нелегального ринку бюджет недоотримав 15,5 млрд грн, а в 2023 – вже 23,5 млрд грн.

Тільки завдяки неймовірним зусиллям і наполегливим заходам боротьби з нелегальним ринком тютюну в Україні протягом 2024 року його частку нарешті вдалося поступово знизити до 14,6% у серпні. В компанії вітають діяльність держави в цьому напрямку, але водночас переконані, що ці дії повинні мати системний характер і забезпечувати стійкий довгостроковий результат. Адже нелегальний ринок продовжує спричиняти суттєві втрати для українського бюджету та негативно впливає на міжнародний імідж України, привертаючи увагу іноземних держав і міжнародних інституцій.

Додаткові інвестиції в економіку України

Хоча після повномасштабного вторгнення обсяги виробництва JTI Україна очікувано знизилися - на 41% - вже у 2023 році об'єм продукції збільшився на 12%. А цього року у компанії прогнозують зростання на 5%.

Подібна ситуація і з експортом. Якщо до 2022 року фабрика експортувала продукцію на 22 ринки світу, то з початком повномасштабної російської агресії експорт значно знизився. Але й його компанія поступово відновлює: до кінця 2024 там очікують збільшення експорту більш ніж в два рази.

В той же час компанія оголосила про додаткові інвестиції в українську економіку близько 60 млн доларів протягом 2024-2026 років. Ці інвестиції пов’язані з виведенням на ринок України нового продукту компанії в категорії тютюнових продуктів для нагрівання. Але вони залежатимуть від регуляторного поля, яке наразі дуже нестабільне, відмічає Андрій Фіта.

Крім підтримки економіки податками та інвестиціями, JTI Україна виконує і соціальні зобов'язання: допомагає літнім людям, внутрішнім біженцям, людям з інвалідністю та тим, хто потребує реабілітації внаслідок воєнних дій. На такі проєкти компанія виділяє сотні мільйонів гривень щороку, окрему увагу приділяючи напряму реінтеграції ветеранів.