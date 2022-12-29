Работать нельзя остановиться – разделительные знаки бизнеса в 2022

Возможно ли работать во время войны? Как работать во время войны? Есть ли шанс на развитие во время войны? Как не останавливать компанию во время войны? Эти и другие вопросы в отношении перспектив ведения бизнеса в сверхсложных военных условиях 2022-го года не потеряли своей актуальности с февраля и до конца декабря.

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Однако за это время все осознали, что постепенно мы, украинцы, умеем приспосабливаться к любым условиям. Главное для нас – делать что-нибудь полезное, что помогает не только выжить, но и приблизить победу над врагом. Мы восстанавливаемся и идем дальше, хотя наша жизнь и усложняется время от времени все новыми и новыми вызовами.

Бизнес восстанавливается

В сравнении с 75% компаний, полностью остановивших деятельность в начале марта 2022 года, к концу года смогли частично или полностью вернуться к работе около 70%. Однако остается еще 22% компаний, которые все работают частично, а доля вовсе не восстановившихся уменьшилась до 10%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса владельцев и CEO предприятий в секторе малого и среднего бизнеса, опубликованные на сайте Дия.Бизнес.

При этом большинство проблем, тормозящих работу и развитие компаний, так или иначе связаны с войной в Украине.

44% респондентов отметили главной проблемой непрогнозируемость развития ситуации в Украине и на внутреннем рынке, 42% жалуются на финансовые трудности из-за отсутствия достаточного капитала, а у 40% нет клиентов, готовых оплачивать предлагаемые товары и услуги.

Работа с клиентами в военный период для многих компаний стала настоящим вызовом. Ведь клиенты переезжали, их потребности и предпочтения менялись, они пересматривали свои расходы с учетом потери доходов и т.д. И чтобы соответствовать новым ожиданиям клиентов, бизнес в 2022 году должен был быть гибким и максимально адаптивным к изменениям – постоянно подстраиваться, актуализируя предложения и условия работы. Например, искать безопасные места для приема посетителей, чтобы не мешали воздушные тревоги; покупать генераторы, чтобы был свет во время веерных отключений электроэнергии; предлагать товары и услуги доступного ценового сегмента, чтобы не потерять наработанную годами клиентуру, которая теперь ищет более дешевые предложения.

В таких нестабильных условиях реагировать на изменения в поведении и потребностях клиентов нужно очень быстро. 2022 год доказал, что справиться со многими вызовами помогают современные технологии.

К примеру, быстро проанализировать, как скорректировать предложение для клиентов, помогают Big Data-инструменты. С ними можно понять характеристики, которыми прямо сейчас наделен ваш потребитель. И, соответственно, обновить под них ассортимент товаров или услуг. А также расширить клиентскую базу, сделав таргетированное предложение тем, кто больше всего отвечает уточненным характеристикам. Для этого на первый план, как ни странно, выходит SMS-рассылка - она не зависит от наличия интернета, а сообщения получают даже пользователи кнопочных телефонов.

А еще аналитика Big Data помогает в определении места, которое лучше всего подходит для открытия нового магазина, кафе и т.п. – такого, где будет постоянный поток именно вам нужных клиентов.

Это в том числе пригодится и предпринимателям, которые снова начинают работать после переезда в более безопасные места. Чтобы понять, как правильно использовать Big Data-инструменты, нужно обратиться к специалистам. Такие консультации и услуги на основе Big Data предоставляет, в частности, Киевстар.

Вызов, ведущий к развитию

Важно, что среди участников опроса 9% отметили, что, несмотря на войну и все сложности, их компании даже смогли увеличить прибыль.

Более того, боевые действия, разрушения, блекауты и другие проблемы 2022 года сплачивали страну и подталкивали украинцев искать себя в новых условиях. Бизнес не только возобновлял работу в границах уже существовавших в феврале компаний, но и получал новых участников экономического рынка за счет активной регистрации предприятий. Более 160 тысяч новых ФЛП и почти 27 тысяч новых компаний появилось в Украине за время полномасштабной войны, о чем свидетельствуют данные Опендатабот. Для сравнения: прошлый 2021 год мог похвастаться вдвое меньшим количеством новых ФЛП – там было всего около 85 тысяч регистраций за год.

Это все говорит о непобедимом духе украинцев и является хорошим примером для других. Ведь работающий бизнес – это именно то, что живит экономику Украины в этих сложных условиях.

Экономика в 2022

Российская агрессия оказала критическое воздействие на развитие экономики Украины, ее состояние является наихудшим за последние более чем 20 лет. Вместо прогнозируемого Нацбанком роста, ВВП страны к концу 2022 года сократился почти на треть. Мы получили падение гривни – более 26% за год при официальном курсе 36,5 гривень за доллар, потребительскую инфляцию – около 27%, рост безработицы – 28,3% (4,2-4,8 млн человек), приостановку работы бізнеса и постоянно растущие потери из-за разрушения критической инфраструктуры, жилого фонда, промышленности. Прямые убытки от войны на начало декабря можно оценить уже в 136 млрд долларов и эта цифра ежедневно только увеличивается.

Но при всех сложностях страна выстояла и государство справилось со многими серьезными вызовами. В том числе и благодаря поддержке международных партнеров. Украинцы получают социальные выплаты, банковская система работает, бизнес постепенно восстанавливается и даже находит для себя новые точки роста. Большинство средств, поступающих в Украину от партнеров, сегодня идет на обеспечение отраслей обороны, правопорядка, безопасности, социальной защиты и здравоохранения – согласно данным Центра Экономической Стратегии.

Работать, нельзя остановиться

Каждый предприниматель, большой и малый бизнес сейчас находит свои правила, которые помогают компании работать. Но несколько выводов из опыта 2022 стали полезными для всех.

Технологии помогают справиться с задачами, которые раньше требовали много времени, затрат и привлечения персонала. А также оптимизировать множество бизнес-процессов. Скажем:

- Сохранить и защитить информацию, находившуюся на физических носителях (серверах компаний), удалось благодаря облачным технологиям.

- Киберфронт – еще одно направление, на котором враг пытается нас уничтожить. Современные решения для киберзащиты успешно отбивают кибератаки и дают возможность продолжать работу, помогая стране.

- Инструменты для работы онлайн позволили командам совместно работать даже несмотря на то, что их разбросало не только по Украине, но и даже по миру.

- Аналитика больших данных (Big Data) помогает найти клиента в условиях войны, держать с ним связь и увеличивать продажи.

Помощь и сотрудничество – то, что нас объединяет и ведет к победе. Конкурентная борьба в условиях войны переросла в сотрудничество: рестораторы с первых месяцев объединяли усилия и кормили людей; мобильные операторы объединились, чтобы запустить национальный роуминг и все оставались на связи. Бизнесы помогают друг другу и тем, кто в этом нуждается: ВСУ, больницам, переселенцам, пожилым людям – каждый выбирает свой фронт.

Киевстар приглашает к сотрудничеству владельцев генераторов, готовых на коммерческой основе подключать к ним телеком-оборудование, чтобы обеспечить Украину связью в условиях отключения электроэнергии.

Вести бизнес и начинать его в условиях войны тяжело, но возможно . Многие украинцы оказались на новом месте, кто-то погрузился в волонтерство, чья-то компания потеряла клиентов из-за того, что предложение во время войны не пользовалось спросом. Со всем этим можно справиться, должен быть только настрой действовать. Волонтерство может натолкнуть на актуальный запрос и новое направление деятельности, другая локация – на создание нового заведения, потеря клиентов – на обновление предложений. Вызов может подтолкнуть к развитию – этот факт доказан устойчивостью украинцев к испытаниям. И проверен 2022 годом.

Всегда верить в ВСУ. Делать то, что можешь здесь и сейчас. И даже больше – если есть возможность. Работать, потому что нельзя останавливаться – и в 2023 году тоже. Все будет Украина – мы обязательно победим!

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