Працювати не можна зупинитися – розділові знаки бізнесу у 2022

Чи можливо працювати у війну? Як працювати у війну? Чи є шанс розвитку у війну? Як не зупиняти компанію у війну? Ці та інші питання щодо перспектив ведення бізнесу у надскладних воєнних умовах 2022-го року не втратили своєї актуальності від лютого і до кінця грудня.

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Проте за цей же час з’явилося усвідомлення, що поступово ми, українці, вміємо пристосовуватися до будь-яких умов. Головне для нас – робити щось корисне, що допомагає не лише вижити, а й наблизити перемогу над ворогом. Ми відновлюємось і йдемо далі, хоч наше життя й ускладнюється час від часу все новими й новими викликами.

Бізнес відновлюється

Проти 75% компаній, які повністю зупинили діяльність на початку березня 2022, до кінця року змогли частково або повністю повернутися до роботи близько 70%. Проте лишається ще 22% компаній, які майже не працюють, а частка тих, хто зовсім не відновився, зменшилась до 10%.

Про це свідчать результати опитування власників та CEO підприємств у секторі малого та середнього бізнесу, оприлюднені на сайті Дія.Бізнес.

При цьому більшість проблем, які гальмують роботу і розвиток компаній, так чи інакше пов’язані з війною в Україні. Так, 44% респондентів зазначили головною проблемою непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку, 42% скаржаться на фінансові труднощі через відсутність достатнього капіталу, а 40% не мають клієнтів, готових оплачувати пропоновані товари і послуги.

Робота з клієнтами у воєнний період для багатьох компаній стала справжнім викликом. Адже клієнти переїздили, їхні потреби і вподобання змінювались, вони переглядали свої витрати з урахуванням втрати доходів тощо. І щоб відповідати новим очікуванням клієнтів, бізнес у 2022 році мав бути гнучким і максимально адаптивним до змін – постійно підлаштовуватись, актуалізуючи пропозицію та умови роботи. Наприклад, шукати безпечні місця для прийому відвідувачів, щоб не заважали повітряні тривоги; купувати генератори, щоб було світло під час віялових відключень електроенергії; пропонувати товари і послуги доступного цінового сегмента, щоб не втратити напрацьовану роками клієнтуру, яка відтепер шукає дешевших пропозицій.

За таких мінливих умов реагувати на зміни у поведінці й потребах клієнтів потрібно дуже швидко. 2022 рік довів, що впоратися з багатьма викликами допомагають сучасні технології.

Наприклад, швидко проаналізувати, як скоригувати пропозицію для клієнтів, допомагають Big Data-інструменти. З ними можна зрозуміти характеристики, які є у вашого споживача прямо зараз. І відповідно до цього оновити асортимент товарів чи послуг. А також розширити клієнтську базу, зробивши таргетовану пропозицію тим, хто найбільше відповідає уточненим характеристикам.

Для цього на перший план, як не дивно, виходить SMS-розсилка, яка не залежить від наявності інтернету, а тому повідомлення отримують навіть користувачі кнопкових телефонів. А ще аналітика Big Data допомагає у визначенні місця, яке найкраще підходить для відкриття нового магазину, закладу харчування тощо – такого, де буде постійний потік саме вам потрібних клієнтів.

Це, зокрема, стає в пригоді підприємцям, які відновлюють роботу компаній після переїзду на більш безпечні території. Щоб зрозуміти, як правильно застосувати Big Data-інструменти, потрібно звернутись до фахівців. Подібні консультації і послуги на основі Big Data надає, зокрема, Київстар.

Виклик, який веде до розвитку

Важливо, що серед учасників опитування 9% зазначили, що попри війну і всі складнощі їхні компанії навіть змогли збільшити прибуток.

Ба більше, бойові дії, руйнування, блекаути та інші проблеми 2022 року гуртували країну та підштовхували українців шукати себе в нових умовах. Бізнес не лише відновлював роботу в межах компаній, які вже існували в лютому, а й отримував нових учасників економічного ринку за рахунок активної реєстрації підприємств. Понад 160 тисяч нових ФОПів та майже 27 тисяч нових компаній з’явилося в Україні за час повномасштабної війни, про що свідчать дані Опендатабот. Для порівняння: минулий 2021 рік міг похвалитися вдвічі меншою кількість нових ФОПів – там було лише близько 85 тисяч реєстрацій за рік.

Це все переконує у непереможному дусі українців і дає іншим позитивний приклад. Адже бізнес, який працює, – це саме те, що живить економіку України у цих складних умовах.

Економіка у 2022

Російська агресія критично вплинула на розвиток економіки України: її стан є найгіршим за останні понад 20 років. Замість прогнозованого Нацбанком зростання, ВВП країни до кінця 2022 року скоротився майже на третину. Ми отримали падіння гривні – понад 26% за рік при офіційному курсі 36,5 гривень за долар, споживчу інфляцію – близько 27%, зростання безробіття – 28,3% (4,2-4,8 млн осіб), призупинення роботи бізнесу та дедалі більші втрати від руйнування критичної інфраструктури, житлового фонду, промисловості. Прямі збитки від війни станом на початок грудня можна оцінити вже у 136 млрд доларів і ця цифра щодня лише зростає.

Але попри всі складнощі країна вистояла і держава впоралась із багатьма серйозними викликами. Зокрема і завдяки підтримці міжнародних партнерів. Українці отримують соціальні виплати, банківська система працює, бізнес поступово відновлюється і навіть знаходить для себе нові точки зростання. Більшість коштів, які надходять до України від партнерів, сьогодні йде на забезпечення галузей оборони, правопорядку, безпеки, соціального захисту та охорони здоров’я – за даними Центру Економічної Стратегії.

Працювати, не можна зупинитися

Кожен підприємець, великий і малий бізнес сьогодні знаходить свої правила, які допомагають компанії працювати. Але кілька висновків з досвіду 2022 року стали корисними для всіх.

Технології допомагають впоратися із завданнями, які раніше потребували багато часу, витрат і залучення персоналу. А також вони дозволяють оптимізувати велику кількість бізнес-процесів. Скажімо:

- Зберегти і захистити інформацію, яка знаходилась на фізичних носіях (серверах компаній), вдалося завдяки хмарним технологіям.

- Кіберфронт – ще один напрям, на якому ворог намагається нас знищити. Сучасні рішення з кіберзахисту успішно відбивають хакерські атаки і дають можливість продовжувати працювати, допомагаючи країні.

- Інструменти для роботи онлайн дозволили командам працювати спільно попри те, що їх розкидало не лише по Україні, а й навіть по світу.

- Аналітика великих даних (Big Data) допомагає віднайти свого клієнта в умовах війни, тримати з ним зв’язок та збільшувати продажі.

Допомога і співпраця – те, що нас об’єднує і веде до перемоги. Конкурентна боротьба в умовах війни переросла в співпрацю: ресторатори с перших місяців об’єднували зусилля, щоб годувати людей; мобільні оператори згуртувалися, щоб запустити національний роумінг і люди залишались на зв’язку тощо. Бізнеси допомагають одне одному і тим, хто цього потребує: ЗСУ, лікарні, переселенці, старенькі – кожен обирає свій фронт.

Київстар запрошує до співпраці власників генераторів, які готові на комерційній основі підключати до них телеком-обладнання, щоб забезпечити Україну зв’язком в умовах вимкнення електроенергії

Вести бізнес і починати його в умовах війни важко, але можливо. Багато українців опинились на новому місці, хтось занурився у волонтерство, чиясь компанія зазнала втрати клієнтів через те, що пропозиція під час війни не мала попиту. Усе це долається єдиним – настроєм діяти. Волонтерство може наштовхнути на актуальний запит і новий напрямок діяльності, інша локація – до створення нового закладу, втрата клієнтів – до оновлення пропозицій. Виклик може стати поштовхом до розвитку - це доводить стійкість українців до випробовувань. Перевірено 2022 роком.

Завжди вірити в ЗСУ. Робити те, що можеш тут і зараз. І навіть більше – якщо є можливість. Працювати, бо не можна зупинятись – і у 2023 році також. Усе буде Україна – ми обов’язково переможемо!

Фото: ua.depositphotos.com