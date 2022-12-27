Рынок минеральных удобрений по итогам 2022 года просел примерно на 40-55%.

По итогам 2022 года общий объем потребления минеральных удобрений составит около 2-2,9 млн. тонн. Это на 40-55% меньше, чем в прошлом году, когда объем рынка составлял 4,75 млн тонн.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщается в пресс-релизе Group DF International.

"Это предварительные довольно оптимистичные оценки. Зерновое соглашение дало аграриям оборотные средства, поэтому они смогли увеличить объемы закупки удобрений и СЗР. С ноября рынок начал расти, аграрии закупаются весной 2023 года. Мы, соответственно, не снижаем нагрузки. Есть устойчивый платежеспособный спрос, который к началу января удвоится. У нас есть все основания прогнозировать рост урожайности в 2023 году", – отметил директор по корпоративным коммуникациям Group DF Олег Арестархов.

По его словам, наибольшим спросом на украинском рынке пользовалась аммиачная селитра – потребление оценивается в 600 тыс. тонн – 1 млн тонн. Несмотря на резкое уменьшение объема потребления, второе и третье место по популярности занимают сложные удобрения (NPK, NP, DAP) – 620-660 млн тонн и КАС – 400-600 млн тонн.

"Селитра остается "королевой минеральных удобрений" и по-прежнему пользуется в Украине наибольшим спросом. У лидера роста предыдущего года – КАС мы видим падение", – добавляет он.

Основными факторами, которые определяли уровень потребления минеральных удобрений в 2022 году на внутреннем рынке, стали война в Украине и ее прямые последствия.

"Рост цены на минеральные удобрения, снижение покупательной способности аграриев, обстрелы предприятий, перебои с электроэнергией, нарушение логистических цепочек, а также потеря одного из крупнейших игроков - Северодонецкого "Азота" - это лишь часть вызовов, которые пришлось преодолеть украинским производителям в условиях, – отметил Арестархов.

В свою очередь снижение объема выручки аграриев и сокращение платежеспособного спроса на удобрения были вызваны сокращением посевных площадей, которое составляло около 14-16%.

"Из 28,4 млн га всех обрабатываемых в 2022 году посевных площадей около 4,4 млн было засеяно в этом году. Земли оказались под оккупацией или в опасной прифронтовой территории", - добавил он.

По его словам, несмотря на значительное сокращение рынка, отдельные украинские производители не остановились и даже увеличили свою долю рынка.

«Главный вывод года: когда импорт сократился, украинская химия выстояла и выдержала удар войной. Несмотря на огромные кадровые потери (связанные с мобилизацией), несмотря на катастрофическое падение спроса на минеральные удобрения и несмотря на дефицит электроэнергии, химические заводы адаптировались и стали поставлять столько удобрений, сколько заказал внутренний покупатель. Украинские заводы начали быстро запускать собственные когенерационные установки и обеспечили себя минимальными объемами электроэнергии. Прошедший год – проверка украинской химической отрасли на прочность, проверка на способность держать удар. Результат говорит сам за себя: все 100% контрактов нашими заводами выполнено, удобрения для аграрного сектора есть в наличии. Посевная 2023 год будет обеспечена также", – сообщил Арестархов.

В 2022 году импортеры резко сократили импортные поставки удобрений в Украину из-за сложной и дорогостоящей логистики и, как следствие, слишком высокой себестоимости, и из-за остановки импорта из таких стран, как Беларусь и РФ. На этом фоне украинский бизнес намного быстрее адаптировался, приспособившись к форс-мажорам.

"В условиях войны и разрушенных логистических цепочек, украинские заводы обеспечивали выполнение всех взятых на себя обязательств и даже продолжали осуществлять экспортные поставки. Начиная с ноября мы видим возобновление рынка, зерновое соглашение дало возможность аграриям увеличить выручку и увеличить объемы закупки удобрений", – добавил он.

Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в ряде стран Европы и Азии. В частности, Group DF – один из самых крупных на территории Восточной Европы инвесторов в газораспределительной, химической, титановой и портовой отрасли. Группа также развивает бизнес в сферах сельского хозяйства, медиа и недвижимости. Основатель и владелец Group DF – бизнесмен Дмитрий Фирташ.