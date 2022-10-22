Один из заводов Фирташа остановил работу ключевых цехов по производству минеральных удобрений.

Утром 22 октября в результате ракетной атаки россиян по объектам энергетической инфраструктуры в Ровно было обесточено ЧАО "Ровноазот". Поэтому произошла вынужденная аварийная остановка ключевых цехов по производству минеральных удобрений.

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Об этом сообщила пресс-служба компании Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, в структуру которой входит "Ровноазот".

Известно, что из-за отсутствия электроэнергии были остановлены цех аммиака, цех азотной кислоты, известняково-аммиачной селитры и аммиачной селитры.

"Дальнейшее возобновление деятельности цехов состоится в координации с местными властями после возобновления стабильной подачи электроэнергии двумя резервными линиями, как этого требуют технические регламенты производства", - уточнили в Group DF.

При этом на предприятии продолжает бесперебойно работать цех нейтрализации и очистки сточных вод.

В компании обещают выполнить все договорные обязанности перед фермерами и агрохолдингами по поставкам минеральных удобрений в осенний сезон.

Напомним, как сообщил президент Владимир Зеленский, с ночи 22 октября Россия осуществила массированную атаку: 36 ракет, большинство которых сбито.

Оккупанты обстреляли ракетами объекты энергетической инфраструктуры в Волынской области, в Луцке такой объект фактически уничтожен и его восстановление невозможно. Из-за этого город Ковель, что на Волыни, несколько дней может быть без света, сообщил заместитель городского головы Игорь Чайка.

В этот же день российские войска нанесли ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях. Известно, что в Николаевской области из-за этого также отсутствовала связь, но по состоянию на 16:40 его восстановили, сообщил губернатор Виталий Ким.