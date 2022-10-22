Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Бизнес
Дата публикации

Один из заводов Фирташа остановил работу ключевых цехов по производству минеральных удобрений.

Один из заводов Фирташа остановил работу ключевых цехов по производству минеральных удобрений.

Утром 22 октября в результате ракетной атаки россиян по объектам энергетической инфраструктуры в Ровно было обесточено ЧАО "Ровноазот". Поэтому произошла вынужденная аварийная остановка ключевых цехов по производству минеральных удобрений.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба компании Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, в структуру которой входит "Ровноазот".

Известно, что из-за отсутствия электроэнергии были остановлены цех аммиака, цех азотной кислоты, известняково-аммиачной селитры и аммиачной селитры.

"Дальнейшее возобновление деятельности цехов состоится в координации с местными властями после возобновления стабильной подачи электроэнергии двумя резервными линиями, как этого требуют технические регламенты производства", - уточнили в Group DF.

При этом на предприятии продолжает бесперебойно работать цех нейтрализации и очистки сточных вод.

В компании обещают выполнить все договорные обязанности перед фермерами и агрохолдингами по поставкам минеральных удобрений в осенний сезон.

Напомним, как сообщил президент Владимир Зеленский, с ночи 22 октября Россия осуществила массированную атаку: 36 ракет, большинство которых сбито.

Оккупанты обстреляли ракетами объекты энергетической инфраструктуры в Волынской области, в Луцке такой объект фактически уничтожен и его восстановление невозможно. Из-за этого город Ковель, что на Волыни, несколько дней может быть без света,   сообщил заместитель городского головы Игорь Чайка.

В этот же день российские войска нанесли ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях. Известно, что в Николаевской области из-за этого также отсутствовала связь, но по состоянию на 16:40 его восстановили, сообщил губернатор Виталий Ким.

Автор:
Вита Молодан