Один з заводів Фірташа зупинив роботу ключових цехів з виробництва мінеральних добрив

Зранку 22 жовтня внаслідок ракетної атаки росіян по об’єктам енергетичної інфраструктури у Рівному було знеструмлено ПрАТ "Рівнеазот". Через це відбулася вимушена аварійна зупинка ключових цехів з виробництва мінеральних добрив.

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Про це повідомила пресслужба компанії Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа, в структуру якої входить "Рівнеазот".

Відомо, що через відсутність електроенергії було зупинено цех аміаку, цех азотної кислоти, вапняково-аміачної селітри та аміачної селітри.

"Подальше відновлення діяльності цехів відбудеться у координації з місцевою владою після відновлення стабільної подачі електроенергії двома резервними лініями, як цього вимагають технічні регламенти виробництва", — уточнили в Group DF.

При цьому на підприємстві продовжує безперебійно функціонувати цех нейтралізації та очистки стічних вод.

В компанії обіцяють виконати всі договірні обов‘язки перед фермерами та агрохолдингами по поставкам мінеральних добрив в осінній сезон.

Нагадамо, як повідомив президент Володимир Зеленський, з ночі 22 жовтня Росія здійснила масовану атаку: 36 ракет, більшість яких збито.

Окупанти обстріляли ракетами об’єкти енергетичної інфраструктури у Волинській області, у Луцьку такий об'єкт фактично знищений і його відновлення неможливе. Через це місто Ковель, що на Волині, декілька днів може бути без світла, повідомив заступник міського голови Ігор Чайка.

Цього ж дня російські війська нанесли ракетні удари по об’єктах енергетичної інфраструктури в Одеській і Миколаївській областях. Відомо, що в Миколаївській області через це також був частково відсутній зв'язок, але станом на 16:40 його відновили, повідомив губернатор Віталій Кім.