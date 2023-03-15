Рынок кормов для домашних животных в Украине в 2022 году вырос на 19%, - "Кормотех"

Рынок кормов и услуг для домашних животных в Украине в денежном выражении вырос на 18,6% в прошлом году. Об этом сообщил руководитель стратегического бизнес-направления Украина – Юго-Восточная Азия компании "Кормотех" Эдуард Бабенко во время выступления на Business Wisdom Summit в Киеве.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

При этом, в натуральном выражении, в физических объемах, он несколько снизился - на 3,8%. Рост в деньгах связан с инфляцией и ростом цен.

Эдуард Бабенко отметил, что разные секторы рынка показали разнонаправленный результат: продажи через супермаркеты и количество посещений ветеринарных клиник уменьшились, а отрасль зоомагазинов с продажами через Интернет выросла.

Представитель "Кормотеха" отметил, что их компания в 2022 году увеличила в деньгах продажи кормов для животных на 30%.

"Мы в 2022 году сработали с результатом +30% по сравнению с рынком, сработавшим с результатом в 18,6%. Рынок в тоннаже ушел в минус 3,8%, а мы не упали. Мы по завершению года вошли в 15% компаний, окончивших год с доходами", – рассказал представитель компании.

Бабенко также сказал, что в нынешних условиях ведения бизнеса ход коммуникаций с партнерами стал основным показателем, который влиял на результаты.

"Кормотех" – украинское предприятие, крупнейший производитель кормов для домашних животных в Украине под ТМ "Гав!", "Мяу!", "КЛУБ 4 ЛАПИ" и Optimeal. Его производственные мощности расположены в с. Прилбичи Львовской области, а продукция экспортируется в около 20 стран.